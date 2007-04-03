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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2381238223832384
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:29

  Козак-характерник написав:Багато куєти оновило історичний максимум. Дєдку-старпьору повинні теж дати пєндєля. Маніпулька просто вичікує, щоб не дати мені заробити, бо тримаю лонх. :) Розставив лєсєнку від 64700 до 70000.

Захотел спровадить дедушку на пенсию :roll:
Неа, пусть остается зрелым, а еще лучше молодым! 8)
Как говорится, молодо - зелено (в плане покупок).
Кому нужен тот дед, 65 - 70К лет, весь красный от давления!
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:32

У эоса в сатошиках все ок, + 50% от дна, бесспорно бегает быстрее деда, может себе позволить, я бы не рыпался и держал их еще крепче.
Дед во сне похрапывая гоняет лосей.
Естественно имхо.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:38

  bevzaalex написав:У эоса в сатошиках все ок, + 50% от дна, бесспорно бегает быстрее деда, может себе позволить, я бы не рыпался и держал их еще крепче.


Зря,нужно однозначно становиться в шорт!Шортите эту монету пока шортится,на всю котлету можно входить смело.Только шорт.Никого не слушайте.Все слил-продал на последнем росте,на 100% перекинулся теперь в шортовую позицию,реально ...овно.Никаких перспектив по текущему графику.Держите шорты и будете вознаграждены за терпение!Вперде! :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:11

Ну ось...чухав би яйки тільки в лонХ, то був би без морзива, а так вже познімав шорти і покатався, взад-перед... :) Ніколи не можна напевне знати, куди маніпулька пожене хвилю, а 1% бавитися туди сюди, коли лонХ і шорт є, саме те... :) На морозиво заробив, а лонХ і шорт, обидва зелені. Задрочу маніпуля 1%... :mrgreen: Щоб не знав куди хвилю гнати... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 02:10

Если сейчас деда загонят ниже 55к, всё пропампленное криптогуано сразу под плинтус заползёт.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:18

  phantom_systems написав:Если сейчас деда загонят ниже 55к, всё пропампленное криптогуано сразу под плинтус заползёт.

Хотелось бы, но врядли уже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:11

WIN памплять шалено, цікаво, чи його можна зашортити на якійсь біржі, бо на байненсі тільки попередньо куплені дає продати.
Mirax
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