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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2382238323842385
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:07

  osafly написав:
  bevzaalex написав:У эоса в сатошиках все ок, + 50% от дна, бесспорно бегает быстрее деда, может себе позволить, я бы не рыпался и держал их еще крепче.


ЗВсе слил-продал на последнем росте,на 100% перекинулся теперь в шортовую позицию,реально ...овно.Никаких перспектив

Извините, под транквилизаторами от добрых санитаров, поэтому ЧЮ подвисает, хотя и апрель, хотя и хорошему коту и в декабре март.
Надеюсь, описанное Вами из разряда шуток и вредных советов.
Напомню, эосы не держу, но в сложившейся ситуации при наличии, переобул бы первую ступень, не более. В случае отката, пристегнул бы обратно, тоже кушая с Козаком мороженку и радуясь паре сатош.
Спекульской части меня импонирует вход в биток не через парадный вход, а через бэкэнд, извините за выражение, поэтому в случае захода в эос на дне на всю котлетку, переобул бы недумая всё и сразу, радуясь цене дивачудного в около 40к за монету. А дальше олх, продам, фабрика мороженного, торг. Прицениться.)
На будущее.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:10

Получил шаровые 70$
Зображення

напоминаю схему

Можете получить халяву в 30$ + 40$ в BTC

1. Скачиваете приложение Celsius (https://celsius.network/)
- криптовалютный кошелек, работает уже 3 года.
2. При регистрации указываете этот код: 11043829a4
3. Проходите верификацию.
4. Вводите промокод BTC40
5. Далее надо закинуть на баланс в любой крипте 200$ и продержать их месяц. В конце месяца начислят бонус.
(Можно задепозитить BUSD (сеть erc20) коммисия бинанса 3$)
6. Цельсиус не берет никакую комиссию за вывод крипты, поэтому сможете эти 70$ в битке вывести без комиссии.
7. Можете приглашать друзей и получить за них еще по 30$

Внимание основная сеть в кошельке ERC20,
бонус в BTC выводите через сеть BTC

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https://www.binance.com/ru/register?ref=OCN6U7II
скидка 10% на комиссию при регистрации по ссылке
J
 
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