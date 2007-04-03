Извините, под транквилизаторами от добрых санитаров, поэтому ЧЮ подвисает, хотя и апрель, хотя и хорошему коту и в декабре март.
Надеюсь, описанное Вами из разряда шуток и вредных советов.
Напомню, эосы не держу, но в сложившейся ситуации при наличии, переобул бы первую ступень, не более. В случае отката, пристегнул бы обратно, тоже кушая с Козаком мороженку и радуясь паре сатош.
Спекульской части меня импонирует вход в биток не через парадный вход, а через бэкэнд, извините за выражение, поэтому в случае захода в эос на дне на всю котлетку, переобул бы недумая всё и сразу, радуясь цене дивачудного в около 40к за монету. А дальше олх, продам, фабрика мороженного, торг. Прицениться.)
На будущее.