bevzaalex написав:У эоса в сатошиках все ок, + 50% от дна, бесспорно бегает быстрее деда, может себе позволить, я бы не рыпался и держал их еще крепче.
ЗВсе слил-продал на последнем росте,на 100% перекинулся теперь в шортовую позицию,реально ...овно.Никаких перспектив
Извините, под транквилизаторами от добрых санитаров, поэтому ЧЮ подвисает, хотя и апрель, хотя и хорошему коту и в декабре март. Надеюсь, описанное Вами из разряда шуток и вредных советов. Напомню, эосы не держу, но в сложившейся ситуации при наличии, переобул бы первую ступень, не более. В случае отката, пристегнул бы обратно, тоже кушая с Козаком мороженку и радуясь паре сатош. Спекульской части меня импонирует вход в биток не через парадный вход, а через бэкэнд, извините за выражение, поэтому в случае захода в эос на дне на всю котлетку, переобул бы недумая всё и сразу, радуясь цене дивачудного в около 40к за монету. А дальше олх, продам, фабрика мороженного, торг. Прицениться.) На будущее.
1. Скачиваете приложение Celsius (https://celsius.network/) - криптовалютный кошелек, работает уже 3 года. 2. При регистрации указываете этот код: 11043829a4 3. Проходите верификацию. 4. Вводите промокод BTC40 5. Далее надо закинуть на баланс в любой крипте 200$ и продержать их месяц. В конце месяца начислят бонус. (Можно задепозитить BUSD (сеть erc20) коммисия бинанса 3$) 6. Цельсиус не берет никакую комиссию за вывод крипты, поэтому сможете эти 70$ в битке вывести без комиссии. 7. Можете приглашать друзей и получить за них еще по 30$
Внимание основная сеть в кошельке ERC20, бонус в BTC выводите через сеть BTC
Кардано явно что то затевает...Аккамуляция идет и это видно даже с закрытыми глазами..Точно помпанут до 1.8-2$ в лучших традициях ее взрывного роста.Ходит уже который день в пределах 2-3цента,давно такого не видел по ней..Объемы упали,убаюкивают и неспеша тарятся..Что интересно-упасть не дают вообще,даже на 5-7% на этой коррекции-железно держат,как стейблкоин