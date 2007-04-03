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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2382238323842385
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:07

  osafly написав:
  bevzaalex написав:У эоса в сатошиках все ок, + 50% от дна, бесспорно бегает быстрее деда, может себе позволить, я бы не рыпался и держал их еще крепче.


ЗВсе слил-продал на последнем росте,на 100% перекинулся теперь в шортовую позицию,реально ...овно.Никаких перспектив

Извините, под транквилизаторами от добрых санитаров, поэтому ЧЮ подвисает, хотя и апрель, хотя и хорошему коту и в декабре март.
Надеюсь, описанное Вами из разряда шуток и вредных советов.
Напомню, эосы не держу, но в сложившейся ситуации при наличии, переобул бы первую ступень, не более. В случае отката, пристегнул бы обратно, тоже кушая с Козаком мороженку и радуясь паре сатош.
Спекульской части меня импонирует вход в биток не через парадный вход, а через бэкэнд, извините за выражение, поэтому в случае захода в эос на дне на всю котлетку, переобул бы недумая всё и сразу, радуясь цене дивачудного в около 40к за монету. А дальше олх, продам, фабрика мороженного, торг. Прицениться.)
На будущее.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:10

Получил шаровые 70$
Зображення

напоминаю схему

Можете получить халяву в 30$ + 40$ в BTC

1. Скачиваете приложение Celsius (https://celsius.network/)
- криптовалютный кошелек, работает уже 3 года.
2. При регистрации указываете этот код: 11043829a4
3. Проходите верификацию.
4. Вводите промокод BTC40
5. Далее надо закинуть на баланс в любой крипте 200$ и продержать их месяц. В конце месяца начислят бонус.
(Можно задепозитить BUSD (сеть erc20) коммисия бинанса 3$)
6. Цельсиус не берет никакую комиссию за вывод крипты, поэтому сможете эти 70$ в битке вывести без комиссии.
7. Можете приглашать друзей и получить за них еще по 30$

Внимание основная сеть в кошельке ERC20,
бонус в BTC выводите через сеть BTC

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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Хотя даже сейчас некоторые монеты идут вопреки,тот же Трон и Зэк..

и дашка туда же...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:34

  bevzaalex написав:
Надеюсь, описанное Вами из разряда шуток и вредных советов.
Напомню, эосы не держу, но в сложившейся ситуации при наличии, переобул бы первую ступень, не более.


Мой ответ не Вам был адресован,хотя на цитату Вашего поста.
А тем временем,обращение главного шортилы EOSa и бесогона к пастве :mrgreen: :mrgreen:



osafly
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кардано явно что то затевает...Аккамуляция идет и это видно даже с закрытыми глазами..Точно помпанут до 1.8-2$ в лучших традициях ее взрывного роста.Ходит уже который день в пределах 2-3цента,давно такого не видел по ней..Объемы упали,убаюкивают и неспеша тарятся..Что интересно-упасть не дают вообще,даже на 5-7% на этой коррекции-железно держат,как стейблкоин
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:51

  osafly написав:Кардано явно что то затевает...Аккамуляция идет и это видно даже с закрытыми глазами..Точно помпанут до 1.8-2$ в лучших традициях ее взрывного роста.Ходит уже который день в пределах 2-3цента,давно такого не видел по ней..Объемы упали,убаюкивают и неспеша тарятся..Что интересно-упасть не дают вообще,даже на 5-7% на этой коррекции-железно держат,как стейблкоин

Йопаний маніпулька може викинути будь-які фортеля... :mrgreen: Теж думаю, що пампануть, але хедж треба робити. Маніпулька йде проти очікування натовпу. Можливо перед пампом, сквіз в пекло буде.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:13

криптогигиена

Сверим часы, и проверим выключен ли утюг.
Делистинг с биржи #Bitfinex

С 19 марта на бирже Bitfinex прекратились депозиты, а с 26 марта остановились торги для следующих проектов: AirSwap (AST), Aventus (AVT), Contentbox (BOX), Cindicator (CND), Cortex (CTXC), DragonChain (DRGN), DATA (DTA), Dragon Token (DTX), DAOstack (GEN), Hydro Protocol (HOT), IOS (IOST), MATRIX (MAN), MobileGO (MGO), MedicalChain (MTN), Nucleus Vision (NCASH), OKEX (OKB), OnLive (ONL), Ripio Credit Network (RCN), RSK Infrastructure Framework (RIF), Swarm (SWM), Tripio (TRIO), Monolith (TKN), WePower (WPR) and Waltonchain (WTC). Пользователям необходимо вывести с площадки указанные токены до 16 апреля 2021.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:42

  osafly написав:А тем временем,обращение главного шортилы EOSa и бесогона к пастве :mrgreen: :mrgreen:

Осторожно, у Вас могут быть свои последователи и паства, о которых Вы не подозреваете, и у них напр. плохо с чю или пониманием написанного.
Как бы не уронить этот сложный, гармоничный, слаженный мир в хаос.
Или уронить.
Впрочем, каждому свое и прочь эти экзистенциальные штучки. Я за частную собственность содержимого черепушки.
:)
bevzaalex
 
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