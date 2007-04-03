Додано: Нед 04 кві, 2021 13:07

osafly написав: bevzaalex написав: У эоса в сатошиках все ок, + 50% от дна, бесспорно бегает быстрее деда, может себе позволить, я бы не рыпался и держал их еще крепче.

У эоса в сатошиках все ок, + 50% от дна, бесспорно бегает быстрее деда, может себе позволить, я бы не рыпался и держал их еще крепче.



ЗВсе слил-продал на последнем росте,на 100% перекинулся теперь в шортовую позицию,реально ...овно.Никаких перспектив ЗВсе слил-продал на последнем росте,на 100% перекинулся теперь в шортовую позицию,реально ...овно.Никаких перспектив

Извините, под транквилизаторами от добрых санитаров, поэтому ЧЮ подвисает, хотя и апрель, хотя и хорошему коту и в декабре март.Надеюсь, описанное Вами из разряда шуток и вредных советов.Напомню, эосы не держу, но в сложившейся ситуации при наличии, переобул бы первую ступень, не более. В случае отката, пристегнул бы обратно, тоже кушая с Козаком мороженку и радуясь паре сатош.Спекульской части меня импонирует вход в биток не через парадный вход, а через бэкэнд, извините за выражение, поэтому в случае захода в эос на дне на всю котлетку, переобул бы недумая всё и сразу, радуясь цене дивачудного в около 40к за монету. А дальше олх, продам, фабрика мороженного, торг. Прицениться.)На будущее.