osafly написав:Кардано явно что то затевает...Аккамуляция идет и это видно даже с закрытыми глазами..Точно помпанут до 1.8-2$ в лучших традициях ее взрывного роста.Ходит уже который день в пределах 2-3цента,давно такого не видел по ней..Объемы упали,убаюкивают и неспеша тарятся..Что интересно-упасть не дают вообще,даже на 5-7% на этой коррекции-железно держат,как стейблкоин
Йопаний маніпулька може викинути будь-які фортеля... Теж думаю, що пампануть, але хедж треба робити. Маніпулька йде проти очікування натовпу. Можливо перед пампом, сквіз в пекло буде.
osafly написав:А тем временем,обращение главного шортилы EOSa и бесогона к пастве
Осторожно, у Вас могут быть свои последователи и паства, о которых Вы не подозреваете, и у них напр. плохо с чю или пониманием написанного. Как бы не уронить этот сложный, гармоничный, слаженный мир в хаос. Или уронить. Впрочем, каждому свое и прочь эти экзистенциальные штучки. Я за частную собственность содержимого черепушки.
osafly написав:Кардано явно что то затевает...Аккамуляция идет и это видно даже с закрытыми глазами..Точно помпанут до 1.8-2$ в лучших традициях ее взрывного роста.Ходит уже который день в пределах 2-3цента,давно такого не видел по ней..Объемы упали,убаюкивают и неспеша тарятся..Что интересно-упасть не дают вообще,даже на 5-7% на этой коррекции-железно держат,как стейблкоин
Йопаний маніпулька може викинути будь-які фортеля... Теж думаю, що пампануть, але хедж треба робити. Маніпулька йде проти очікування натовпу. Можливо перед пампом, сквіз в пекло буде.
Вангую кардану 3 потолок, и то с боями. Это потеря ультраценного булранвремени. Свое отработал. имхо.