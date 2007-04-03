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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23832384238523862387>
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:51

  osafly написав:Кардано явно что то затевает...Аккамуляция идет и это видно даже с закрытыми глазами..Точно помпанут до 1.8-2$ в лучших традициях ее взрывного роста.Ходит уже который день в пределах 2-3цента,давно такого не видел по ней..Объемы упали,убаюкивают и неспеша тарятся..Что интересно-упасть не дают вообще,даже на 5-7% на этой коррекции-железно держат,как стейблкоин

Йопаний маніпулька може викинути будь-які фортеля... :mrgreen: Теж думаю, що пампануть, але хедж треба робити. Маніпулька йде проти очікування натовпу. Можливо перед пампом, сквіз в пекло буде.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:13

криптогигиена

Сверим часы, и проверим выключен ли утюг.
Делистинг с биржи #Bitfinex

С 19 марта на бирже Bitfinex прекратились депозиты, а с 26 марта остановились торги для следующих проектов: AirSwap (AST), Aventus (AVT), Contentbox (BOX), Cindicator (CND), Cortex (CTXC), DragonChain (DRGN), DATA (DTA), Dragon Token (DTX), DAOstack (GEN), Hydro Protocol (HOT), IOS (IOST), MATRIX (MAN), MobileGO (MGO), MedicalChain (MTN), Nucleus Vision (NCASH), OKEX (OKB), OnLive (ONL), Ripio Credit Network (RCN), RSK Infrastructure Framework (RIF), Swarm (SWM), Tripio (TRIO), Monolith (TKN), WePower (WPR) and Waltonchain (WTC). Пользователям необходимо вывести с площадки указанные токены до 16 апреля 2021.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:42

  osafly написав:А тем временем,обращение главного шортилы EOSa и бесогона к пастве :mrgreen: :mrgreen:

Осторожно, у Вас могут быть свои последователи и паства, о которых Вы не подозреваете, и у них напр. плохо с чю или пониманием написанного.
Как бы не уронить этот сложный, гармоничный, слаженный мир в хаос.
Или уронить.
Впрочем, каждому свое и прочь эти экзистенциальные штучки. Я за частную собственность содержимого черепушки.
:)
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:55

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Кардано явно что то затевает...Аккамуляция идет и это видно даже с закрытыми глазами..Точно помпанут до 1.8-2$ в лучших традициях ее взрывного роста.Ходит уже который день в пределах 2-3цента,давно такого не видел по ней..Объемы упали,убаюкивают и неспеша тарятся..Что интересно-упасть не дают вообще,даже на 5-7% на этой коррекции-железно держат,как стейблкоин

Йопаний маніпулька може викинути будь-які фортеля... :mrgreen: Теж думаю, що пампануть, але хедж треба робити. Маніпулька йде проти очікування натовпу. Можливо перед пампом, сквіз в пекло буде.

Вангую кардану 3 потолок, и то с боями. Это потеря ультраценного булранвремени.
Свое отработал.
имхо.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 07:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А xrp тем временем пробил свой уровень сопротивления
Зображення
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:20

Стрижка по альтам уже скоро. Всё продал.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:22

  Patr1ot написав:А xrp тем временем пробил свой уровень сопротивления

А кто же его теперь купит? Дурных нема.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:02

  phantom_systems написав:Стрижка по альтам уже скоро. Всё продал.

Я также биток на 20к слил. Тоже ждал стрижки
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:07

  Patr1ot написав:
  phantom_systems написав:Стрижка по альтам уже скоро. Всё продал.

Я также биток на 20к слил. Тоже ждал стрижки

Биток - он один такой. А криптог0вна - хоть попой жри. И каждый день все новое и новое появляется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:12

airmax78
В этом году должны увидеть такую картину
Зображення

И это большое заблуждение что биток один такой. Ничем он не отличается от других цифровых активов. Только тем, что еще не исчерпал свои возможности по хайпу и заработку. Захотят сделают BTC2.0, а первый BTC из-за каких-нибудь найденных проблем обнулят
Patr1ot
 
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