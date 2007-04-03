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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2384238523862387>
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:27

  Patr1ot написав:Захотят сделают BTC2.0, а первый BTC из-за каких-нибудь найденных проблем обнулят

И кто же это должен захотеть/обнулить?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:30

  phantom_systems написав:
  Patr1ot написав:Захотят сделают BTC2.0, а первый BTC из-за каких-нибудь найденных проблем обнулят

И кто же это должен захотеть/обнулить?


А кто катает на волнах (циклах)? Почему 3 года крипта падает, а потом 3 года растет (или в другие приблизительные сроки). Не говорите что это обычные люди двигают рынки, в это я не поверю.
Биржи + производители видеокарт + топовые майнинговые фермы, кого там еще забыл..
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:34

  Patr1ot написав:
  phantom_systems написав:Стрижка по альтам уже скоро. Всё продал.

Я также биток на 20к слил. Тоже ждал стрижки

Вот и постригли.
Товарищ на 7 подстригся.
С подстрижкой, обоих.
Чё, симпатично. Не жарко.
Предполагаю, что в армии раскатавших губу на шорт в конце сезона, серьезное пополнение. Как бы не вышло чего этакого, выходящего за рамки закономерностей.
Парикмахеры это так видят, потому что мастера парикмахерского искусства, а значит лучше. Видят. Опыт.

У альтов медовый месяц(в пару кварталов)только в самом начале, еще кувыркаться и кувыркаться не вылезая из постели.
Деду тоже, седина,бес,сиалис.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Пон 05 кві, 2021 09:39, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:37

  bevzaalex написав:
  Patr1ot написав:
  phantom_systems написав:Стрижка по альтам уже скоро. Всё продал.

Я также биток на 20к слил. Тоже ждал стрижки

Вот и постригли.
Товарищ на 7 подстригся.
С подстрижкой, обоих.
Чё, симпатично. Не жарко.
Предполагаю, что в армии раскатавших губу на шорт в конце сезона, серьезное пополнение. Как бы не вышло чего этакого, выходящего за рамки закономерностей.

У альтов медовый месяц(в пару кварталов)только в самом начале, еще кувыркаться и кувыркаться не вылезая из постели.
Деду тоже, седина,бес,сиалис.


Учитывая что брал по 3800, нет, не жарко.. ) По альтам согласен. Пока топовые не обновят предыдущие хаи имхо слива не будет, медвежий рынок не наступит. Но это как всегда не точно...
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:47

Patr1ot
В топе молодые и зубастые будут теснить стариков, а все вместе деда в доминировании. Тоже, не точно.
пс. по тотальному сливу, вот объясните мне недалекому, зачем сделав от 5 иксов, сливать всё, неужто 3х, 4х, мало?
А 1 или 2, оставить в заложниках ходллюбопытства.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:54

  bevzaalex написав:Patr1ot
В топе молодые и зубастые будут теснить стариков, а все вместе деда в доминировании. Тоже, не точно.
пс. по тотальному сливу, вот объясните мне недалекому, зачем сделав от 5 иксов, сливать всё, неужто 3х, 4х, мало?
А 1 или 2, оставить в заложниках ходллюбопытства.


Кто пережил взлет и падение крипты в 2017-2018 годах, тот для себя понял ценную истину - главное вовремя слить. И так оставался держателем 3 года в минусах. На хаях мало кто успевает выйти. А где эти хаи никто не знает. Лесенкой да, можно сливать. Вот теперь жду пика альтсезона..
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:22

  Patr1ot написав:
  phantom_systems написав:
  Patr1ot написав:Захотят сделают BTC2.0, а первый BTC из-за каких-нибудь найденных проблем обнулят

И кто же это должен захотеть/обнулить?


А кто катает на волнах (циклах)? Почему 3 года крипта падает, а потом 3 года растет (или в другие приблизительные сроки). Не говорите что это обычные люди двигают рынки, в это я не поверю.
Биржи + производители видеокарт + топовые майнинговые фермы, кого там еще забыл..

Кто катает на волне, я в курсе. Вы не ответили на вопрос, кто может сделать BTC 2.0 и обнулить BTC?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:25

  phantom_systems написав: 8)

А кто катает на волнах (циклах)? Почему 3 года крипта падает, а потом 3 года растет (или в другие приблизительные сроки). Не говорите что это обычные люди двигают рынки, в это я не поверю.
Биржи + производители видеокарт + топовые майнинговые фермы, кого там еще забыл..
Кто катает на волне, я в курсе. Вы не ответили на вопрос, кто может сделать BTC 2.0 и обнулить BTC?


Новый Сатоши Накамото, Илон Маск, правительство США... Дальше пускай Ваша фантазия сама работает. "Ничто не вечно под луной." — Уильям Шекспир.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:30

  Patr1ot написав:
  phantom_systems написав: 8)

А кто катает на волнах (циклах)? Почему 3 года крипта падает, а потом 3 года растет (или в другие приблизительные сроки). Не говорите что это обычные люди двигают рынки, в это я не поверю.
Биржи + производители видеокарт + топовые майнинговые фермы, кого там еще забыл..
Кто катает на волне, я в курсе. Вы не ответили на вопрос, кто может сделать BTC 2.0 и обнулить BTC?


Новый Сатоши Накамото, Илон Маск, правительство США... Дальше пускай Ваша фантазия сама работает. "Ничто не вечно под луной." — Уильям Шекспир.

Вы забыли жидомасонов и рептилоидов. Вопросов больше нет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:32

Patr1ot
Маленькая ремарка. Чел, зашедший в биток, но случайно пролежавший в коме 10лет, или ставший выживальщиком и ушедший глубоко в лес в землянку на тот же период, вернувшись очень бы удивился, как изменился этот мир. И его баланс.
А ведь мог 100500раз выскочить.
Возможно частое заглядывание в графики пагубно влияет на нервы, и привносит соблазны. А это путь к греху. Пожалуй, пойду поразмышляю над этим. В пост.
пс. чудово Вас розумію, это истина, затяжные красные периоды действуют действительно удручающе, кто приучит себя, будет жить долго и вознагражден за терпение. Еще одна истина. Кактотак.
bevzaalex
 
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