bevzaalex написав:Patr1ot Маленькая ремарка. Чел, зашедший в биток, но случайно пролежавший в коме 10лет, или ставший выживальщиком и ушедший глубоко в лес в землянку на тот же период, вернувшись очень бы удивился, как изменился этот мир. И его баланс. А ведь мог 100500раз выскочить. Возможно частое заглядывание в графики пагубно влияет на нервы, и привносит соблазны. А это путь к греху. Пожалуй, пойду поразмышляю над этим. В пост. пс. чудово Вас розумію, это истина, затяжные красные периоды действуют действительно удручающе, кто приучит себя, будет жить долго и вознагражден за терпение. Еще одна истина. Кактотак.
Каждый должен иметь неприкасаемый запас btc, хотя бы 0.04. Возможно наши внуки будут благодарны в будущем за это богатство. Как то так..
Patr1ot написав:Каждый должен иметь неприкасаемый запас btc, хотя бы 0.04. Возможно наши внуки будут благодарны в будущем за это богатство. Как то так..
Почти у всех, кто хоть раз покупал биток, на биржах остается пыль в виде сатош, которые не покрывались минимальным ордером или шагом ордера. Все из них станут миллионерами даже имея по 1000 сатош, когда биткоин будет стоить миллион, а еще лучше - миллиард. Правда вывести эти сатоши с бирж будет проблематично, транзакция будет стоить две сотни миллионов.
Майнинг будет вынесен за пределы планеты, и будут установлены гигантские солнечные панели в солнечной системе в точках лагранжа. Биткоин генерирует один блок раз в 10 минут, этого достаточно, чтоб сгенерированный блок долетел до земли, учитывая ограничения скорости передачи информации в 300 тысяч км в секунду.
Возможно для торговли с инопланетянами придется увеличить скорость генерации блока, чтоб блоки успевали долетать до Альфа-Центавры и дальше.
А кто катает на волнах (циклах)? Почему 3 года крипта падает, а потом 3 года растет (или в другие приблизительные сроки). Не говорите что это обычные люди двигают рынки, в это я не поверю. Биржи + производители видеокарт + топовые майнинговые фермы, кого там еще забыл.. Кто катает на волне, я в курсе. Вы не ответили на вопрос, кто может сделать BTC 2.0 и обнулить BTC?
Новый Сатоши Накамото, Илон Маск, правительство США... Дальше пускай Ваша фантазия сама работает. "Ничто не вечно под луной." — Уильям Шекспир.
Вы забыли жидомасонов и рептилоидов. Вопросов больше нет.
Я бы очень серьезно учитывал этих тварей, у них прекрасный тысячелетний опыт по раздеванию масс. Плюс ресурс материальный и образовательный. Лавры битка абсолютно всем без исключения альтам спать не дают. Это нормально. Пусть мечтают, вращаясь вокруг этой оси и эталона мер и весов. пс. лично я, уже привык считать в сатошах в первую очередь, в уе во вторую, в соотношении альта к альту в процессе усвоения, в гривнах начал забывать, видать сказывается возраст.
Patr1ot написав:Каждый должен иметь неприкасаемый запас btc, хотя бы 0.04. Возможно наши внуки будут благодарны в будущем за это богатство. Как то так..
Почти у всех, кто хоть раз покупал биток, на биржах остается пыль в виде сатош, которые не покрывались минимальным ордером или шагом ордера. Все из них станут миллионерами даже имея по 1000 сатош, когда биткоин будет стоить миллион, а еще лучше - миллиард. Правда вывести эти сатоши с бирж будет проблематично, транзакция будет стоить две сотни миллионов.
Майнинг будет вынесен за пределы планеты, и будут установлены гигантские солнечные панели в солнечной системе в точках лагранжа. Биткоин генерирует один блок раз в 10 минут, этого достаточно, чтоб сгенерированный блок долетел до земли, учитывая ограничения скорости передачи информации в 300 тысяч км в секунду.
Возможно для торговли с инопланетянами придется увеличить скорость генерации блока, чтоб блоки успевали долетать до Альфа-Центавры и дальше.
Норм роадмэп. Я за. Меня больше беспокоит, чтоб намайненый биток в параллельных измерениях не начали выводить на земных биржах, и земные манеры не начали переводить свои мощностя в те, где еще не было первого халвинга, устроив керритрэйд вакханалию и мы не провалились в рекурсионную спираль инфляции.
Кстати, по причине неизвестности будущего, решил горстку чилсов оставить на случай увлечения дочкой или будущими внуками, Барсой или Юве, например. Или до его полного забвения. Свои сливки снял, поэтому не страшно.