Додано: Пон 05 кві, 2021 10:40

Patr1ot написав: Каждый должен иметь неприкасаемый запас btc, хотя бы 0.04. Возможно наши внуки будут благодарны в будущем за это богатство. Как то так.. Каждый должен иметь неприкасаемый запас btc, хотя бы 0.04. Возможно наши внуки будут благодарны в будущем за это богатство. Как то так..

Почти у всех, кто хоть раз покупал биток, на биржах остается пыль в виде сатош, которые не покрывались минимальным ордером или шагом ордера. Все из них станут миллионерами даже имея по 1000 сатош, когда биткоин будет стоить миллион, а еще лучше - миллиард. Правда вывести эти сатоши с бирж будет проблематично, транзакция будет стоить две сотни миллионов.Майнинг будет вынесен за пределы планеты, и будут установлены гигантские солнечные панели в солнечной системе в точках лагранжа. Биткоин генерирует один блок раз в 10 минут, этого достаточно, чтоб сгенерированный блок долетел до земли, учитывая ограничения скорости передачи информации в 300 тысяч км в секунду.Возможно для торговли с инопланетянами придется увеличить скорость генерации блока, чтоб блоки успевали долетать до Альфа-Центавры и дальше.