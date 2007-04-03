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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2385238623872388>
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:36

  bevzaalex написав:Patr1ot
Маленькая ремарка. Чел, зашедший в биток, но случайно пролежавший в коме 10лет, или ставший выживальщиком и ушедший глубоко в лес в землянку на тот же период, вернувшись очень бы удивился, как изменился этот мир. И его баланс.
А ведь мог 100500раз выскочить.
Возможно частое заглядывание в графики пагубно влияет на нервы, и привносит соблазны. А это путь к греху. Пожалуй, пойду поразмышляю над этим. В пост.
пс. чудово Вас розумію, это истина, затяжные красные периоды действуют действительно удручающе, кто приучит себя, будет жить долго и вознагражден за терпение. Еще одна истина. Кактотак.

Каждый должен иметь неприкасаемый запас btc, хотя бы 0.04. Возможно наши внуки будут благодарны в будущем за это богатство. Как то так..
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:40

  Patr1ot написав:Каждый должен иметь неприкасаемый запас btc, хотя бы 0.04. Возможно наши внуки будут благодарны в будущем за это богатство. Как то так..

Почти у всех, кто хоть раз покупал биток, на биржах остается пыль в виде сатош, которые не покрывались минимальным ордером или шагом ордера. Все из них станут миллионерами даже имея по 1000 сатош, когда биткоин будет стоить миллион, а еще лучше - миллиард. Правда вывести эти сатоши с бирж будет проблематично, транзакция будет стоить две сотни миллионов.

Майнинг будет вынесен за пределы планеты, и будут установлены гигантские солнечные панели в солнечной системе в точках лагранжа. Биткоин генерирует один блок раз в 10 минут, этого достаточно, чтоб сгенерированный блок долетел до земли, учитывая ограничения скорости передачи информации в 300 тысяч км в секунду.

Возможно для торговли с инопланетянами придется увеличить скорость генерации блока, чтоб блоки успевали долетать до Альфа-Центавры и дальше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:49

  phantom_systems написав:
  Patr1ot написав:
  phantom_systems написав: 8)

А кто катает на волнах (циклах)? Почему 3 года крипта падает, а потом 3 года растет (или в другие приблизительные сроки). Не говорите что это обычные люди двигают рынки, в это я не поверю.
Биржи + производители видеокарт + топовые майнинговые фермы, кого там еще забыл..
Кто катает на волне, я в курсе. Вы не ответили на вопрос, кто может сделать BTC 2.0 и обнулить BTC?


Новый Сатоши Накамото, Илон Маск, правительство США... Дальше пускай Ваша фантазия сама работает. "Ничто не вечно под луной." — Уильям Шекспир.

Вы забыли жидомасонов и рептилоидов. Вопросов больше нет.

Я бы очень серьезно учитывал этих тварей, у них прекрасный тысячелетний опыт по раздеванию масс. Плюс ресурс материальный и образовательный.
Лавры битка абсолютно всем без исключения альтам спать не дают. Это нормально.
Пусть мечтают, вращаясь вокруг этой оси и эталона мер и весов.
пс. лично я, уже привык считать в сатошах в первую очередь, в уе во вторую, в соотношении альта к альту в процессе усвоения, в гривнах начал забывать, видать сказывается возраст.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:51

А пока что создают группу для жертв блокчейн-мошенничества.
https://ru.trustpilot.com/review/blockchain.com
@Blockchain.comSCAM
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:12

  Zebra написав:
  Patr1ot написав:Каждый должен иметь неприкасаемый запас btc, хотя бы 0.04. Возможно наши внуки будут благодарны в будущем за это богатство. Как то так..

Почти у всех, кто хоть раз покупал биток, на биржах остается пыль в виде сатош, которые не покрывались минимальным ордером или шагом ордера. Все из них станут миллионерами даже имея по 1000 сатош, когда биткоин будет стоить миллион, а еще лучше - миллиард. Правда вывести эти сатоши с бирж будет проблематично, транзакция будет стоить две сотни миллионов.

Майнинг будет вынесен за пределы планеты, и будут установлены гигантские солнечные панели в солнечной системе в точках лагранжа. Биткоин генерирует один блок раз в 10 минут, этого достаточно, чтоб сгенерированный блок долетел до земли, учитывая ограничения скорости передачи информации в 300 тысяч км в секунду.

Возможно для торговли с инопланетянами придется увеличить скорость генерации блока, чтоб блоки успевали долетать до Альфа-Центавры и дальше.

Норм роадмэп. Я за.
Меня больше беспокоит, чтоб намайненый биток в параллельных измерениях не начали выводить на земных биржах, и земные манеры не начали переводить свои
мощностя в те, где еще не было первого халвинга, устроив керритрэйд вакханалию и мы не провалились в рекурсионную спираль инфляции.

Кстати, по причине неизвестности будущего, решил горстку чилсов оставить на случай увлечения дочкой или будущими внуками, Барсой или Юве, например. Или до его полного забвения. Свои сливки снял, поэтому не страшно.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я думаю что наступит время, когда за 1 биткоин можно будет купить небольшую галактику со всеми звездами и всей разумной и не очень жизнью в ней. Но это еще нескоро.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:47

  phantom_systems написав:Стрижка по альтам уже скоро. Всё продал.


Думаю Вы весьма поторопились.Хотя,многие монеты играют на разных скрипках..Кто то задумал корректироваться с битком,кто то растет вопреки,кто то просто ни ростет-ни падает..Но в целом рост дальнейший еще будет по альтам.Они как раз вошли в самую интересную фазу.Да,стремно держать.Но в этом рынке всегда зарабатывает самый терпеливый.Сам сторонник продать лучше раньше чем позже,но сейчас,только индикаторам верю,эмоции и страхи в сторону.

Индекс доминации пришел к уровню 57,следующие на подходе 50-52%,поэтому капа альты по любому выростет как минимум к этим значения,минимум...Не сразу,но мы их увидим.Кстати,где тот дурковатый,которому я еще больше месяца назад писал,что индекс достигнет сегодняшних цифр и альтсезон уже идет,а он писал как класно шортить ЕОС по 4.50... :lol:
Востаннє редагувалось osafly в Пон 05 кві, 2021 12:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:53

airmax78
Да. Поэтому хорошо накопить хоть 0,1бтц, на пару сот звезд и пару квинтильярдов рабов и скота. Думаю Сатоши только тогда решится скинуть свой первый биток, братья к тому моменту уже эмигрируют постя неприличные картинки в фбэккаунте Марка Сахарного.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:58

airmax78
Ну почему же не скоро? У Вас есть биток? Тогда нет проблем, договоримся. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:04

  airmax78 написав:Я думаю что наступит время, когда за 1 биткоин можно будет купить небольшую галактику со всеми звездами и всей разумной и не очень жизнью в ней. Но это еще нескоро.

Настанет время,когда за 1 биткоин,сможете купить всего Маска с его ...овнотеслой и вместе улетететь колонизировать планету Шелезяку
osafly
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