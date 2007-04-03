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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2385238623872388
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:12

  osafly написав:
  airmax78 написав:Я думаю что наступит время, когда за 1 биткоин можно будет купить небольшую галактику со всеми звездами и всей разумной и не очень жизнью в ней. Но это еще нескоро.

Настанет время,когда за 1 биткоин,сможете купить всего Маска с его ...овнотеслой и вместе улетететь колонизировать планету Шелезяку

Господин ПэЖэ одобряе.
Кстати, я его очень ку.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:26

  Sawradym написав:airmax78
Ну почему же не скоро? У Вас есть биток? Тогда нет проблем, договоримся. :mrgreen:

А вот и первые переговоры, сделки.
Будущее наступило.
пс. у меня целого нет, поэтому если у Вас есть акционные предложения, будьте добры, и мне на мыло скинуть каталог. Спасибо.
bevzaalex
 
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  #<1 ... 2385238623872388
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