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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2386238723882389>
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:12

  osafly написав:
  airmax78 написав:Я думаю что наступит время, когда за 1 биткоин можно будет купить небольшую галактику со всеми звездами и всей разумной и не очень жизнью в ней. Но это еще нескоро.

Настанет время,когда за 1 биткоин,сможете купить всего Маска с его ...овнотеслой и вместе улетететь колонизировать планету Шелезяку

Господин ПэЖэ одобряе.
Кстати, я его очень ку.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:26

  Sawradym написав:airmax78
Ну почему же не скоро? У Вас есть биток? Тогда нет проблем, договоримся. :mrgreen:

А вот и первые переговоры, сделки.
Будущее наступило.
пс. у меня целого нет, поэтому если у Вас есть акционные предложения, будьте добры, и мне на мыло скинуть каталог. Спасибо.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:23

btt действительно хорош, не думал что аж так вжарит.
bts держатели, наберитесь терпения и отсядьте подальше от экранов соцсети погнали вторую волну на 17...18.
апдэйт. что-то резво пошло, только не вздумайте выходить полностью. Макс одна ступень. На 20 центах. Вершок пока не проглядывается в облаках, поэтому лучше держаться подальше от монитора, мыши, и отправиться на рыбалку, на неделю, там тишина и спокойствие.) С плечами конечно иная ситуация, я вам не советник.
pcx выглядит симпатично. Жаль нечем войти, все пока занято.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Пон 05 кві, 2021 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:43

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Стрижка по альтам уже скоро. Всё продал.


Думаю Вы весьма поторопились.Хотя,многие монеты играют на разных скрипках..Кто то задумал корректироваться с битком,кто то растет вопреки,кто то просто ни ростет-ни падает..Но в целом рост дальнейший еще будет по альтам.Они как раз вошли в самую интересную фазу.Да,стремно держать.Но в этом рынке всегда зарабатывает самый терпеливый.Сам сторонник продать лучше раньше чем позже,но сейчас,только индикаторам верю,эмоции и страхи в сторону.

Индекс доминации пришел к уровню 57,следующие на подходе 50-52%,поэтому капа альты по любому выростет как минимум к этим значения,минимум...Не сразу,но мы их увидим.Кстати,где тот дурковатый,которому я еще больше месяца назад писал,что индекс достигнет сегодняшних цифр и альтсезон уже идет,а он писал как класно шортить ЕОС по 4.50... :lol:

Как раз поэтому я в деда всё из альтов перелил. Он столько иксов не сделает, но по нему прогноз на ближайшие полгода однозначный. Те альты, которые по 2-3 икса за месяц сделали, должны уйти на коррекцию.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:54

phantom_systems Очень верная стратегия. Можно и в отпуск.
пс. теперь главное в альты не заглядывать, чтоб fomo не грызла. Там конечно ситуация будет разная у разных.
За вальты моя душа спокойна, переобую в пару месяцев пакет альтов, без оглядки на цену вальтов и битка, и тоже в отпуск.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:07

  phantom_systems написав:Как раз поэтому я в деда всё из альтов перелил. Он столько иксов не сделает, но по нему прогноз на ближайшие полгода однозначный. Те альты, которые по 2-3 икса за месяц сделали, должны уйти на коррекцию.


А как они без деда то пойдут?? Если дед будет сиси мять,они скорее выростут,чем пойдут на коррекцию.. А если дед не сделает иксов и не выростит,зачем тогда переливать??Но дело Ваше,весьма неоднозначное решение.Хозяин барин.По сегодняшнему дню,все как раз таки и ростет,как и предполагалось...И дед будет еще рости чутка,но игла сейчас в альтах хранится.Откорректировались-теперь рост,все как индикатор предвещал...Дальше посмотрим,что там к концу недели нарисуется.EOS реактивный красавец..Сейчас старички будут отрабатывать.. Рипл похоже на 1$ пошел.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:25

osafly
дед спит и гоняет лосей, не удивлюсь, если еще пару раз так храпанет.
Это пойдет на пользу всем. Почти.
пс. у меня сейчас только tfuel, sand и celr спят безпробудно уже около недели, ну пусть поспят, видать утомились шибко трудяги. Завтра послезавтра жду соцшума по селеру.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:50

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Как раз поэтому я в деда всё из альтов перелил. Он столько иксов не сделает, но по нему прогноз на ближайшие полгода однозначный. Те альты, которые по 2-3 икса за месяц сделали, должны уйти на коррекцию.


А как они без деда то пойдут?? Если дед будет сиси мять,они скорее выростут,чем пойдут на коррекцию.. А если дед не сделает иксов и не выростит,зачем тогда переливать??Но дело Ваше,весьма неоднозначное решение.Хозяин барин.

Потому что для роста деда нужно в него влить нормально так фиата и это будет. Большому бизнесу альты не интересны, ну, разве что бутериум. Начнётся обратный перелив и альты будут падать к деду, хотя в фиате могут даже подрасти. 70% доминирование деда вполне может повториться.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:57

  phantom_systems написав:
  Patr1ot написав:Захотят сделают BTC2.0, а первый BTC из-за каких-нибудь найденных проблем обнулят

И кто же это должен захотеть/обнулить?

Зачем обнулять? Достаточно запустить слух, что на самом деле биткоинов уже гораздо больше, нежели заявленный 21 лям.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:58

  phantom_systems написав: Начнётся обратный перелив и альты будут падать к деду, хотя в фиате могут даже подрасти. 70% доминирование деда вполне может повториться.


Скорее все будет с точностью наоборот и дед будет падать к доминации 50% как минимум,в самое ближайшее время.А дальше посмотрим.
osafly
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