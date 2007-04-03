osafly написав:

phantom_systems написав: Стрижка по альтам уже скоро. Всё продал. Стрижка по альтам уже скоро. Всё продал.

Думаю Вы весьма поторопились.Хотя,многие монеты играют на разных скрипках..Кто то задумал корректироваться с битком,кто то растет вопреки,кто то просто ни ростет-ни падает..Но в целом рост дальнейший еще будет по альтам.Они как раз вошли в самую интересную фазу.Да,стремно держать.Но в этом рынке всегда зарабатывает самый терпеливый.Сам сторонник продать лучше раньше чем позже,но сейчас,только индикаторам верю,эмоции и страхи в сторону.Индекс доминации пришел к уровню 57,следующие на подходе 50-52%,поэтому капа альты по любому выростет как минимум к этим значения,минимум...Не сразу,но мы их увидим.Кстати,где тот дурковатый,которому я еще больше месяца назад писал,что индекс достигнет сегодняшних цифр и альтсезон уже идет,а он писал как класно шортить ЕОС по 4.50...