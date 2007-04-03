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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:12
osafly написав: airmax78 написав:
Я думаю что наступит время, когда за 1 биткоин можно будет купить небольшую галактику со всеми звездами и всей разумной и не очень жизнью в ней. Но это еще нескоро.
Настанет время,когда за 1 биткоин,сможете купить всего Маска с его ...овнотеслой и вместе улетететь колонизировать планету Шелезяку
Господин ПэЖэ одобряе.
Кстати, я его очень ку.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 13:26
Sawradym написав:airmax78
Ну почему же не скоро? У Вас есть биток? Тогда нет проблем, договоримся.
А вот и первые переговоры, сделки.
Будущее наступило.
пс. у меня целого нет, поэтому если у Вас есть акционные предложения, будьте добры, и мне на мыло скинуть каталог. Спасибо.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 14:23
btt действительно хорош, не думал что аж так вжарит.
bts держатели, наберитесь терпения и отсядьте подальше от экранов соцсети погнали вторую волну на 17...18.
апдэйт. что-то резво пошло, только не вздумайте выходить полностью. Макс одна ступень. На 20 центах. Вершок пока не проглядывается в облаках, поэтому лучше держаться подальше от монитора, мыши, и отправиться на рыбалку, на неделю, там тишина и спокойствие.) С плечами конечно иная ситуация, я вам не советник.
pcx выглядит симпатично. Жаль нечем войти, все пока занято.
Востаннє редагувалось bevzaalex
в Пон 05 кві, 2021 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:43
osafly написав: phantom_systems написав:
Стрижка по альтам уже скоро. Всё продал.
Думаю Вы весьма поторопились.Хотя,многие монеты играют на разных скрипках..Кто то задумал корректироваться с битком,кто то растет вопреки,кто то просто ни ростет-ни падает..Но в целом рост дальнейший еще будет по альтам.Они как раз вошли в самую интересную фазу.Да,стремно держать.Но в этом рынке всегда зарабатывает самый терпеливый.Сам сторонник продать лучше раньше чем позже,но сейчас,только индикаторам верю,эмоции и страхи в сторону.
Индекс доминации пришел к уровню 57,следующие на подходе 50-52%,поэтому капа альты по любому выростет как минимум к этим значения,минимум...Не сразу,но мы их увидим.Кстати,где тот дурковатый,которому я еще больше месяца назад писал,что индекс достигнет сегодняшних цифр и альтсезон уже идет,а он писал как класно шортить ЕОС по 4.50...
Как раз поэтому я в деда всё из альтов перелил. Он столько иксов не сделает, но по нему прогноз на ближайшие полгода однозначный. Те альты, которые по 2-3 икса за месяц сделали, должны уйти на коррекцию.
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phantom_systems
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:54
phantom_systems Очень верная стратегия. Можно и в отпуск.
пс. теперь главное в альты не заглядывать, чтоб fomo не грызла. Там конечно ситуация будет разная у разных.
За вальты моя душа спокойна, переобую в пару месяцев пакет альтов, без оглядки на цену вальтов и битка, и тоже в отпуск.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:07
phantom_systems написав:
Как раз поэтому я в деда всё из альтов перелил. Он столько иксов не сделает, но по нему прогноз на ближайшие полгода однозначный. Те альты, которые по 2-3 икса за месяц сделали, должны уйти на коррекцию.
А как они без деда то пойдут?? Если дед будет сиси мять,они скорее выростут,чем пойдут на коррекцию.. А если дед не сделает иксов и не выростит,зачем тогда переливать??Но дело Ваше,весьма неоднозначное решение.Хозяин барин.По сегодняшнему дню,все как раз таки и ростет,как и предполагалось...И дед будет еще рости чутка,но игла сейчас в альтах хранится.Откорректировались-теперь рост,все как индикатор предвещал...Дальше посмотрим,что там к концу недели нарисуется.EOS реактивный красавец..Сейчас старички будут отрабатывать.. Рипл похоже на 1$ пошел.
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osafly
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:25
osafly
дед спит и гоняет лосей, не удивлюсь, если еще пару раз так храпанет.
Это пойдет на пользу всем. Почти.
пс. у меня сейчас только tfuel, sand и celr спят безпробудно уже около недели, ну пусть поспят, видать утомились шибко трудяги. Завтра послезавтра жду соцшума по селеру.
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bevzaalex
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:50
osafly написав: phantom_systems написав:
Как раз поэтому я в деда всё из альтов перелил. Он столько иксов не сделает, но по нему прогноз на ближайшие полгода однозначный. Те альты, которые по 2-3 икса за месяц сделали, должны уйти на коррекцию.
А как они без деда то пойдут?? Если дед будет сиси мять,они скорее выростут,чем пойдут на коррекцию.. А если дед не сделает иксов и не выростит,зачем тогда переливать??Но дело Ваше,весьма неоднозначное решение.Хозяин барин.
Потому что для роста деда нужно в него влить нормально так фиата и это будет. Большому бизнесу альты не интересны, ну, разве что бутериум. Начнётся обратный перелив и альты будут падать к деду, хотя в фиате могут даже подрасти. 70% доминирование деда вполне может повториться.
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phantom_systems
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:57
phantom_systems написав: Patr1ot написав:
Захотят сделают BTC2.0, а первый BTC из-за каких-нибудь найденных проблем обнулят
И кто же это должен захотеть/обнулить?
Зачем обнулять? Достаточно запустить слух, что на самом деле биткоинов уже гораздо больше, нежели заявленный 21 лям.
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Аlександр
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:58
phantom_systems написав:
Начнётся обратный перелив и альты будут падать к деду, хотя в фиате могут даже подрасти. 70% доминирование деда вполне может повториться.
Скорее все будет с точностью наоборот и дед будет падать к доминации 50% как минимум,в самое ближайшее время.А дальше посмотрим.
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osafly
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