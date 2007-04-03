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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:04
Аlександр написав: phantom_systems написав: Patr1ot написав:
Захотят сделают BTC2.0, а первый BTC из-за каких-нибудь найденных проблем обнулят
И кто же это должен захотеть/обнулить?
Зачем обнулять? Достаточно запустить слух, что на самом деле биткоинов уже гораздо больше, нежели заявленный 21 лям.
Это проверяется элементарно.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:43
phantom_systems написав: Аlександр написав: phantom_systems написав:
И кто же это должен захотеть/обнулить?
Зачем обнулять? Достаточно запустить слух, что на самом деле биткоинов уже гораздо больше, нежели заявленный 21 лям.
Это проверяется элементарно.
Да.
Все же хорошая схема. Маловникающие массы (представляющие вес своим количеством) могут запаникоать и устроить аттракцион невиданной щедрости для инициаторов, у которых сми, заводы, параходы. Алейоп.
Вот это будет номер. Браво!
Тёмная сторона меня даже жаждет этого. Представления.
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