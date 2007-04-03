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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2386238723882389
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:04

  Аlександр написав:
  phantom_systems написав:
  Patr1ot написав:Захотят сделают BTC2.0, а первый BTC из-за каких-нибудь найденных проблем обнулят

И кто же это должен захотеть/обнулить?

Зачем обнулять? Достаточно запустить слух, что на самом деле биткоинов уже гораздо больше, нежели заявленный 21 лям.

Это проверяется элементарно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:43

  phantom_systems написав:
  Аlександр написав:
  phantom_systems написав:И кто же это должен захотеть/обнулить?

Зачем обнулять? Достаточно запустить слух, что на самом деле биткоинов уже гораздо больше, нежели заявленный 21 лям.

Это проверяется элементарно.

Да.

Все же хорошая схема. Маловникающие массы (представляющие вес своим количеством) могут запаникоать и устроить аттракцион невиданной щедрости для инициаторов, у которых сми, заводы, параходы. Алейоп.

Вот это будет номер. Браво!

Тёмная сторона меня даже жаждет этого. Представления.
пс. технически в фэсбучиках и твитерах можно блочить неправильную инфу, и продавливать ломами через утюги правильную. Технология обкатана.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:08

  phantom_systems написав:[Большому бизнесу альты не интересны, ну, разве что бутериум.

Я не большой бизнес, но и я и виза с пэйполом с Вами не согласны. В остальном из приведенного в соображениях ~ да, по крайней мере я.
Мимо Маск выгуливал собачку и делал вид, что не подслушивает наш разговор.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:20

  bevzaalex написав:
  phantom_systems написав:[Большому бизнесу альты не интересны, ну, разве что бутериум.

Я не большой бизнес, но и я и виза с пэйполом с Вами не согласны. В остальном из приведенного в соображениях ~ да, по крайней мере я.
Мимо Маск выгуливал собачку и делал вид, что не подслушивает наш разговор.

Поверьте, им они тоже не интересны, но заработать на хомяках, которые будут затариваться разным шлаком в надежде сделать иксы, они не против. Комиссия-то у них остаётся, а пойдёт ли крипта вверх, вниз, вбок или вообще кругами, им фиолетово :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:21

апдэйт

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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:31

  phantom_systems написав:
  bevzaalex написав:
  phantom_systems написав:[Большому бизнесу альты не интересны, ну, разве что бутериум.

Я не большой бизнес, но и я и виза с пэйполом с Вами не согласны. В остальном из приведенного в соображениях ~ да, по крайней мере я.
Мимо Маск выгуливал собачку и делал вид, что не подслушивает наш разговор.

Поверьте, им они тоже не интересны, но заработать на хомяках, которые будут затариваться разным шлаком в надежде сделать иксы, они не против. Комиссия-то у них остаётся, а пойдёт ли крипта вверх, вниз, вбок или вообще кругами, им фиолетово :)

Верно. Им абсолютно фиолетово, где именно снимать комиссию. Как и рядовому Че. Но они явно не хотят повторить судьбу нокии перед сартфономанией и прекрасно помнят своих съеденых предшественников с трэвэлчеками и прочими бумажными штучками, включая возможно и бакс с ракушками и стекляшками.
пс. бакс не хороню. Нам пока без него никак, но станок уже дымится и это напрягает, вернее вызывает озабоченность. имхо.
bevzaalex
 
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