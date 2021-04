продолжает нарастать

7 апреля

настоящие криптоэнтузисты оценивают, как костыли

Биткоин является вашим только тогда, когда он у вас на холодном или аппаратном кошельке

​​Капитализация криптовалют перешла рубеж в $2 трлн ив основном за счет альткоинов. Тем временем рынок ожидает новой раздачи чеков на $3 трлн, подписанной Байденом и начинающейся. Безусловно, что часть этих денег перетечёт на фондовый и крипторынок.В то же время, растет привлечение инвестиций в блокчейн и крипто стартапы. Только в первом квартале 2021 года общая сумма привлеченных средств в 129 стартапов от венчурных капиталистов составила $2,6 млрд, что больше на $300 млн чем за весь 2020 год. В прошлом году 341 стартап в отрасли привлек в общей сложности $2,3 млрд за весь год.Судя по отчету Bloomberg, венчурные капиталисты, в основной массе, перешли от финансирования хайтек проектов в области IT технологий к финансированию проектов в сфере криптовалют. Причем доминируют крупные раунды привлечения капитала, мелкие и посевные инвестиции венчурным фондам теперь не интересны.Самые крупные инвестиции получили три проекта. Это Blockfi Inc, Dapper Labs и Blockchain.com. Blockfi закрыла в марте масштабный раунд D в размере 350 миллионов долларов, который оценил компанию в 3 миллиарда долларов.Производитель игр Dapper Labs объявил в конце марта, что он закрыл раунд финансирования в размере 305 миллионов долларов, и это поставило оценку стартапа в 2,6 миллиарда долларов.Blockchain.com получил финансирование в размере 300 миллионов долларов в рамках своего раунда С. После этого последнего раунда финансирования компании выросла в оценке до 5,2 миллиарда долларов. И это очень странно. Что есть у этой компании кроме ста сотрудников и арендованных офисов и дата центров? Ничего. ТАк почему же она стоит так дорого? Ответ прост - у неё есть биткоины её клиентов, которых аж 71 миллион.Что характерно, самые крупные раунды получают компании, занимающиеся развитием так называемой экосистемы, которые,заменяющие подлинную приватность и децентрализацию.Проект Blockfi Inc - это криптобанк, который берет у вас подлинные биткоины в депозит, либо меняет их на свои стэйбл-фантики и предлагает вам доходность 8,6% годовых в течение 10 лет. Вполне подходящий бизнес для тех, кто не вкурсе, что такое криптовалюты, зачем они созданы и что они сразу же теряют все свои преимущества, как только вы их передаете со своего холодного кошелька. Подумайте, сколько будет стоить биткоин через 10 лет? Ну явно он даст больше, чем 8,6% годовых.Dapper Labs, создатель CryptoKitties и NBA Top Shot, предлагает вам потратить свои кровные биткоины на покупку бесполезных NFT. Проект направлен на фанатов баскетбола — NBA Top Shots. Пользователи покупают карточки (все они в формате NFT), из которых могут собирать свои коллекции. Некоторые стоят уже по $250 000. Проект запустили в октябре 2020 года, с того момента прошло 3 млн транзакций на $500 млн.Blockchain. com - самый крупный по количеству участников криптолохотрон в мире. Собрал честные биткоины на своих 71 миллионах виртуальных скам-кошельках, приватники от которых, заботливо сложил на своём сервере и собирается развиваться дальше, увеличивая долю на рынке честно отнятых у граждан биткоинов и предлагая доходность в 13,5% годовых, а также кредиты под залог ваших биткоинов.Было бы понятно, если бы люди готовы были взять на себя повышенный риск, вкладывая свои доллары или USDT под 13,5% годовых в известную крупную компанию. Но отдавать свои биткоины кому-то в обмен на обещание удобного хранения или обмен на криптокотиков и вирутальные карточки баскетболистов, совершенно неоправданный риск.. Всё остальное - риск.Сатоши Накамото создал денежную систему, не подразумевающую доверие к сторонним лица, а венчурные капиталисты направляют миллиарды в проекты, которым вы почему-то должны доверить свои биткоины. Они вкладывают в эволюцию наоборот, то есть в деградацию криптоотрасли.