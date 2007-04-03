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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:04
Аlександр написав: phantom_systems написав: Patr1ot написав:
Захотят сделают BTC2.0, а первый BTC из-за каких-нибудь найденных проблем обнулят
И кто же это должен захотеть/обнулить?
Зачем обнулять? Достаточно запустить слух, что на самом деле биткоинов уже гораздо больше, нежели заявленный 21 лям.
Это проверяется элементарно.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:43
phantom_systems написав: Аlександр написав: phantom_systems написав:
И кто же это должен захотеть/обнулить?
Зачем обнулять? Достаточно запустить слух, что на самом деле биткоинов уже гораздо больше, нежели заявленный 21 лям.
Это проверяется элементарно.
Да.
Все же хорошая схема. Маловникающие массы (представляющие вес своим количеством) могут запаникоать и устроить аттракцион невиданной щедрости для инициаторов, у которых сми, заводы, параходы. Алейоп.
Вот это будет номер. Браво!
Тёмная сторона меня даже жаждет этого. Представления.
пс. технически в фэсбучиках и твитерах можно блочить неправильную инфу, и продавливать ломами через утюги правильную. Технология обкатана.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:08
phantom_systems написав:
[Большому бизнесу альты не интересны, ну, разве что бутериум.
Я не большой бизнес, но и я и виза с пэйполом с Вами не согласны. В остальном из приведенного в соображениях ~ да, по крайней мере я.
Мимо Маск выгуливал собачку и делал вид, что не подслушивает наш разговор.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:20
bevzaalex написав: phantom_systems написав:
[Большому бизнесу альты не интересны, ну, разве что бутериум.
Я не большой бизнес, но и я и виза с пэйполом с Вами не согласны. В остальном из приведенного в соображениях ~ да, по крайней мере я.
Мимо Маск выгуливал собачку и делал вид, что не подслушивает наш разговор.
Поверьте, им они тоже не интересны, но заработать на хомяках, которые будут затариваться разным шлаком в надежде сделать иксы, они не против. Комиссия-то у них остаётся, а пойдёт ли крипта вверх, вниз, вбок или вообще кругами, им фиолетово
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:21
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:31
phantom_systems написав: bevzaalex написав: phantom_systems написав:
[Большому бизнесу альты не интересны, ну, разве что бутериум.
Я не большой бизнес, но и я и виза с пэйполом с Вами не согласны. В остальном из приведенного в соображениях ~ да, по крайней мере я.
Мимо Маск выгуливал собачку и делал вид, что не подслушивает наш разговор.
Поверьте, им они тоже не интересны, но заработать на хомяках, которые будут затариваться разным шлаком в надежде сделать иксы, они не против. Комиссия-то у них остаётся, а пойдёт ли крипта вверх, вниз, вбок или вообще кругами, им фиолетово
Верно. Им абсолютно фиолетово, где именно снимать комиссию. Как и рядовому Че. Но они явно не хотят повторить судьбу нокии перед сартфономанией и прекрасно помнят своих съеденых предшественников с трэвэлчеками и прочими бумажными штучками, включая возможно и бакс с ракушками и стекляшками.
пс. бакс не хороню. Нам пока без него никак, но станок уже дымится и это напрягает, вернее вызывает озабоченность. имхо.
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bevzaalex
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:54
Хотел бы добавить к вопросам гигиены чуточку отсебятины и откоготины.
Чтоб не случилось чего непоправимого, очень желательно использовать торговые и развлекательные гаджеты по назначению, те отдельно. Ведь можно перейдя по ссылочке споткнуться.
Капитализация криптовалют перешла рубеж в $2 трлн и продолжает нарастать
биибип, эпл с дороги щенок, и паапаа , тэсле привет
в основном за счет альткоинов. Тем временем рынок ожидает новой раздачи чеков на $3 трлн, подписанной Байденом и начинающейся 7 апреля
. Безусловно, что часть этих денег перетечёт на фондовый и крипторынок.
В то же время, растет привлечение инвестиций в блокчейн и крипто стартапы. Только в первом квартале 2021 года общая сумма привлеченных средств в 129 стартапов от венчурных капиталистов составила $2,6 млрд, что больше на $300 млн чем за весь 2020 год. В прошлом году 341 стартап в отрасли привлек в общей сложности $2,3 млрд за весь год.
Судя по отчету Bloomberg, венчурные капиталисты, в основной массе, перешли от финансирования хайтек проектов в области IT технологий к финансированию проектов в сфере криптовалют. Причем доминируют крупные раунды привлечения капитала, мелкие и посевные инвестиции венчурным фондам теперь не интересны.
Самые крупные инвестиции получили три проекта. Это Blockfi Inc, Dapper Labs и Blockchain.com. Blockfi закрыла в марте масштабный раунд D в размере 350 миллионов долларов, который оценил компанию в 3 миллиарда долларов.
Производитель игр Dapper Labs объявил в конце марта, что он закрыл раунд финансирования в размере 305 миллионов долларов, и это поставило оценку стартапа в 2,6 миллиарда долларов.
Blockchain.com получил финансирование в размере 300 миллионов долларов в рамках своего раунда С. После этого последнего раунда финансирования компании выросла в оценке до 5,2 миллиарда долларов. И это очень странно. Что есть у этой компании кроме ста сотрудников и арендованных офисов и дата центров? Ничего. ТАк почему же она стоит так дорого? Ответ прост - у неё есть биткоины её клиентов, которых аж 71 миллион.
Что характерно, самые крупные раунды получают компании, занимающиеся развитием так называемой экосистемы, которые настоящие криптоэнтузисты оценивают, как костыли
,заменяющие подлинную приватность и децентрализацию.
Проект Blockfi Inc - это криптобанк, который берет у вас подлинные биткоины в депозит, либо меняет их на свои стэйбл-фантики и предлагает вам доходность 8,6% годовых в течение 10 лет. Вполне подходящий бизнес для тех, кто не вкурсе, что такое криптовалюты, зачем они созданы и что они сразу же теряют все свои преимущества, как только вы их передаете со своего холодного кошелька. Подумайте, сколько будет стоить биткоин через 10 лет? Ну явно он даст больше, чем 8,6% годовых.
Dapper Labs, создатель CryptoKitties и NBA Top Shot, предлагает вам потратить свои кровные биткоины на покупку бесполезных NFT. Проект направлен на фанатов баскетбола — NBA Top Shots. Пользователи покупают карточки (все они в формате NFT), из которых могут собирать свои коллекции. Некоторые стоят уже по $250 000. Проект запустили в октябре 2020 года, с того момента прошло 3 млн транзакций на $500 млн.
Blockchain. com - самый крупный по количеству участников криптолохотрон в мире. Собрал честные биткоины на своих 71 миллионах виртуальных скам-кошельках, приватники от которых, заботливо сложил на своём сервере и собирается развиваться дальше, увеличивая долю на рынке честно отнятых у граждан биткоинов и предлагая доходность в 13,5% годовых, а также кредиты под залог ваших биткоинов.
Было бы понятно, если бы люди готовы были взять на себя повышенный риск, вкладывая свои доллары или USDT под 13,5% годовых в известную крупную компанию. Но отдавать свои биткоины кому-то в обмен на обещание удобного хранения или обмен на криптокотиков и вирутальные карточки баскетболистов, совершенно неоправданный риск. Биткоин является вашим только тогда, когда он у вас на холодном или аппаратном кошельке
. Всё остальное - риск.
Сатоши Накамото создал денежную систему, не подразумевающую доверие к сторонним лица, а венчурные капиталисты направляют миллиарды в проекты, которым вы почему-то должны доверить свои биткоины. Они вкладывают в эволюцию наоборот, то есть в деградацию криптоотрасли.
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bevzaalex
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:12
Вчера писал про xrp, что он пробил уровень сопротивления. За день по капитализации уже обошел кардано, дот и тезер.
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Patr1ot
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:22
Patr1ot
До финиша еще далеко, тем интересней наблюдать за этой гонкой.
Свою ставку на лошадку я дважды озвучивал.
Схожу еще за попкорном.
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bevzaalex
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:39
bevzaalex написав:Patr1ot
До финиша еще далеко, тем интересней наблюдать за этой гонкой.
Свою ставку на лошадку я дважды озвучивал.
Схожу еще за попкорном.
Агалогичное мнение и у меня.
Как думаете, до 3$ дойдем? Не говоря уже выше..
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Patr1ot
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