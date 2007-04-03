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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2387238823892390
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:01

Patr1ot
Да. Во второй части марлезонского балета.
Предполагаю и третью. Но это не точно.
Лично я из риплов вышел. Полностью. Наши взаимоотношения потеряли былую красочность и пестрость, уступив место бытовухе и скандалам. Кончилось разводом.
bevzaalex
 
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