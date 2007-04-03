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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2387238823892390
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:25

Домен Bitcoin.com выставили на продажу за $100 млн. через регистратор GoDaddy. Как именно домен оказался выставлен на продажу неясно, но вскоре был снят с продажи по требованию владельца Роджера Вера.
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:27

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https://www.binance.com/uk-UA/blog/4214 ... 50-000-UAH
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:30

  bevzaalex написав:Лично я из риплов вышел. Полностью. Наши взаимоотношения потеряли былую красочность и пестрость, уступив место бытовухе и скандалам. Кончилось разводом.


Зато судя по всему у Вас был яркий секс :lol: Конкретизировать-думаю не нужно,это и так понятно.Рипл над многими надругался,что им до сих пор "риплокаркала" мерещится.С гордо поднятой головой,но поруганной честью :mrgreen: они ушли к старому "sugar dаddy"
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:39

greenozon
Старатели со всех уголков земли, под предводительством Алисы и Базилио, стекались к доменам на Поле Чудес, с целью застолбить биткоин.орг, биткоин.ио, биткоин.нет...выискивая незанятые участки.
Ожидая наплыва армий буратин с носочками сольдо.
Моя совесть пригрозила мне пальчиком и попросила спрятать мою предпринимательскую зависть обратно в штаны.
*~поле можно было узнать по огромному флагу на флагштоке, на котором гордого читалась надпись Дотком. Внизу маленький, но веселый роджер.
Дул ветер финансовых перемен. Усиливался. Значит вечер перастает быть томным.
имхо. скоро запахнет жаренным. Облизывающийся смайлик.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:28

Почему для меня важно, что предпринимают сга и в частности джо. Помимо их веса и доминации, эти действия копируют материковые и заокеанские партнеры, стараясь не отставать, что усиливает и без того этот увлекательный и динамичный процесс.
Вот собственно и вся важность.
пс. а результаты прекрасно видны на ценниках атб, хотя гривна и бакс как бы стабильны как никогда, комоды ростут, а это то, что не принято называть вслух. Не буду и я нарушать традиции.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:16

  Patr1ot написав:Вчера писал про xrp, что он пробил уровень сопротивления. За день по капитализации уже обошел кардано, дот и тезер.

На чем растет-то хоть? У Ripple Labs не осталось монет в закромах? Нечего обналичить?
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:20

Не исключаю, что часть бабла из техов под фискальным давлением побежит в биткоин. Больше налога на прибыль - меньше дивидендов. Зависимость абсолютная. Не все техи их в принципе платят, но увеличение корп. налога, наверняка, отразится на P/E каждого

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