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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2388238923902391
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:На чем растет-то хоть?

вже раз 5 здесь выкладывают комменты нормального трейдера, кстати чуток заработал благодаря ему...
на днях "вполне вероятно, биржи начнут листить XRP заново. И вот на днях появляется слух о том, что Coinbase якобы готовится к возврату XRP на биржу. уверенно пробили сопротивление 64-65 центов. Следующее - в районе 0.75. При позитивном раскладе с релистингом XRP на крупные площадки - 0.95-1.10$ - такие целевые."
сегодня "памп якобы вызвала новость о том, что через биржу Bitstamp(которая ранее приостановила торговлю XRP), вчера прошел перевод XRP на 65 млн$."
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