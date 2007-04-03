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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:34
airmax78 написав:
На чем растет-то хоть?
вже раз 5 здесь выкладывают комменты нормального трейдера, кстати трохи заработал благодаря ему...
на днях "вполне вероятно, биржи начнут листить XRP заново. И вот на днях появляется слух о том, что Coinbase якобы готовится к возврату XRP на биржу. уверенно пробили сопротивление 64-65 центов. Следующее - в районе 0.75. При позитивном раскладе с релистингом XRP на крупные площадки - 0.95-1.10$ - такие целевые."
сегодня "памп якобы вызвала новость о том, что через биржу Bitstamp(которая ранее приостановила торговлю XRP), вчера прошел перевод XRP на 65 млн$."
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:17
чик написав: airmax78 написав:
На чем растет-то хоть?
вже раз 5 здесь выкладывают комменты нормального трейдера, кстати трохи заработал благодаря ему...
на днях "вполне вероятно, биржи начнут листить XRP заново. И вот на днях появляется слух о том, что Coinbase якобы готовится к возврату XRP на биржу. уверенно пробили сопротивление 64-65 центов. Следующее - в районе 0.75. При позитивном раскладе с релистингом XRP на крупные площадки - 0.95-1.10$ - такие целевые."
сегодня "памп якобы вызвала новость о том, что через биржу Bitstamp(которая ранее приостановила торговлю XRP), вчера прошел перевод XRP на 65 млн$."
Аааа... ну ОК. Опять растет последней. Это нехороший знак.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:27
А сколько незадекларированых датабот не вкурсе.
В своих декларациях за 2020 год украинские чиновники указали в общей сумме 46 351 ВТС. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга данных публичных реестров Опендатабот.
Криптовалюты задекларировали 652 чиновника. Наибольшее количество биткоинов зафиксировал депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов — 18 000 ВТС (более $1 млрд на момент написания).
Большинство из задекларировавших криптовалюты чиновников предпочитает держать биткоин (61%), второй по популярности Ethereum, за ним — Litecoin.
Больше всего владельцев криптовалют среди чиновников горсоветов, Минобороны и Нацполиции.
Напомним, среди народных депутатов Верховной Рады по количеству биткоинов лидирует Анатолий Урбанский с задекларированными 4256 BTC.
Впрочем, сама новость вселяет надежду на прогресс в развитии крипторынка здесь.
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