вже раз 5 здесь выкладывают комменты нормального трейдера, кстати трохи заработал благодаря ему... на днях "вполне вероятно, биржи начнут листить XRP заново. И вот на днях появляется слух о том, что Coinbase якобы готовится к возврату XRP на биржу. уверенно пробили сопротивление 64-65 центов. Следующее - в районе 0.75. При позитивном раскладе с релистингом XRP на крупные площадки - 0.95-1.10$ - такие целевые." сегодня "памп якобы вызвала новость о том, что через биржу Bitstamp(которая ранее приостановила торговлю XRP), вчера прошел перевод XRP на 65 млн$."
вже раз 5 здесь выкладывают комменты нормального трейдера, кстати трохи заработал благодаря ему... на днях "вполне вероятно, биржи начнут листить XRP заново. И вот на днях появляется слух о том, что Coinbase якобы готовится к возврату XRP на биржу. уверенно пробили сопротивление 64-65 центов. Следующее - в районе 0.75. При позитивном раскладе с релистингом XRP на крупные площадки - 0.95-1.10$ - такие целевые." сегодня "памп якобы вызвала новость о том, что через биржу Bitstamp(которая ранее приостановила торговлю XRP), вчера прошел перевод XRP на 65 млн$."
Аааа... ну ОК. Опять растет последней. Это нехороший знак.
Мишалов связан с Коломойским, Боголюбовым и Ермолаевым, а через сестёр Соседок контролирует Конкорд банк, который сейчас продвигает NEOBANK. Так что кому там на самом деле что принадлежит, это ещё вопрос, но с криптой они таки тесно дружат.