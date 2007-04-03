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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2388238923902391
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:На чем растет-то хоть?

вже раз 5 здесь выкладывают комменты нормального трейдера, кстати трохи заработал благодаря ему...
на днях "вполне вероятно, биржи начнут листить XRP заново. И вот на днях появляется слух о том, что Coinbase якобы готовится к возврату XRP на биржу. уверенно пробили сопротивление 64-65 центов. Следующее - в районе 0.75. При позитивном раскладе с релистингом XRP на крупные площадки - 0.95-1.10$ - такие целевые."
сегодня "памп якобы вызвала новость о том, что через биржу Bitstamp(которая ранее приостановила торговлю XRP), вчера прошел перевод XRP на 65 млн$."
чик
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:17

  чик написав:
  airmax78 написав:На чем растет-то хоть?

вже раз 5 здесь выкладывают комменты нормального трейдера, кстати трохи заработал благодаря ему...
на днях "вполне вероятно, биржи начнут листить XRP заново. И вот на днях появляется слух о том, что Coinbase якобы готовится к возврату XRP на биржу. уверенно пробили сопротивление 64-65 центов. Следующее - в районе 0.75. При позитивном раскладе с релистингом XRP на крупные площадки - 0.95-1.10$ - такие целевые."
сегодня "памп якобы вызвала новость о том, что через биржу Bitstamp(которая ранее приостановила торговлю XRP), вчера прошел перевод XRP на 65 млн$."

Аааа... ну ОК. Опять растет последней. Это нехороший знак.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:27

А сколько незадекларированых датабот не вкурсе.
В своих декларациях за 2020 год украинские чиновники указали в общей сумме 46 351 ВТС. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга данных публичных реестров Опендатабот.

Криптовалюты задекларировали 652 чиновника. Наибольшее количество биткоинов зафиксировал депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов — 18 000 ВТС (более $1 млрд на момент написания).

Большинство из задекларировавших криптовалюты чиновников предпочитает держать биткоин (61%), второй по популярности Ethereum, за ним — Litecoin.

Больше всего владельцев криптовалют среди чиновников горсоветов, Минобороны и Нацполиции.

Напомним, среди народных депутатов Верховной Рады по количеству биткоинов лидирует Анатолий Урбанский с задекларированными 4256 BTC.


Впрочем, сама новость вселяет надежду на прогресс в развитии крипторынка здесь.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:40

Мишалов связан с Коломойским, Боголюбовым и Ермолаевым, а через сестёр Соседок контролирует Конкорд банк, который сейчас продвигает NEOBANK. Так что кому там на самом деле что принадлежит, это ещё вопрос, но с криптой они таки тесно дружат.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:09

  bevzaalex написав:А сколько незадекларированых датабот не вкурсе.
В своих декларациях за 2020 год украинские чиновники указали в общей сумме 46 351 ВТС. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга данных публичных реестров Опендатабот.

Криптовалюты задекларировали 652 чиновника. Наибольшее количество биткоинов зафиксировал депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов — 18 000 ВТС (более $1 млрд на момент написания).

Большинство из задекларировавших криптовалюты чиновников предпочитает держать биткоин (61%), второй по популярности Ethereum, за ним — Litecoin.

Больше всего владельцев криптовалют среди чиновников горсоветов, Минобороны и Нацполиции.

Напомним, среди народных депутатов Верховной Рады по количеству биткоинов лидирует Анатолий Урбанский с задекларированными 4256 BTC.


Впрочем, сама новость вселяет надежду на прогресс в развитии крипторынка здесь.

Кто-то еще верит в сказки, как будто не понимаете, для чего они это декларируют. Как я понимаю, они знают, что никто не будет проверять, есть ли они у них на самом деле. Доставать будут только народ с 2 копейками, требуя все перевести в гривну, вложить в банк, еще и заплатить с этого 5%. Так как же так, народу в гривнах все доходы и расходы будут считать. как будто все должны были всю жизнь сидеть в гривне и терять, а на разницу между ними непонятно на каком основании будут начислять 5%, наплевав на презумпцию невиновности, необложение курсовых разниц для физических лиц, неимение законом обратной силы и сроки давности, а чинушам все можно — показывать любые миллиарды, держать тонны налички, декларировать выдуманные битки, ничего не объяснять?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:40

hxbbgaf
Цели понятны. Всегда можно сослаться на купил овер 10лет назад на завещаную, упокой Господи ее душу, бабушкой хату в селе, в пояснительной к обнаруженным паллетам наличмана, или прикупая очередной свечной заводик за выбеленные.

Вселяет надежду личная заинтересованость этих дядь и теть, держателей крипты, в легализации и упрощении криптодел.

Все же лично я рассчитываю на частичное замещение(как минимум) использования карт и банкприложений (в своей повседневной жизни, деятельности, хобби, отдыхе) криптокошельками.

Как вам, господа, этот дедов пируэт?
Красиво танцует. Хоть и во сне.
пс. лично я не ведусь, хоть самого подрывает в пляс. Музычка тоже норм.
Остаюсь при своем, ниже 55, врятли, 50 скорее всего никада.
пс. и да, вангую дальнейший бурный рост с начало на 72, с промежуточным краткосрочным глумливым топтанием на предыдущем топчике. Ах да, и символично побить головой в психологические 70. Сон подходит к концу, хотя ожидал коридорчик 57 ...59 с отстрелом лосей. Промазал.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 07 кві, 2021 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:53

Дед ожидаемо просел, но пока что мало. Альты наконец-то опомнились и пошли вниз как обычно. Этот загон закончился, пора на перезарядку.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:56

на чому валимся?
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:58

  phantom_systems написав:Дед ожидаемо просел, но пока что мало. Альты наконец-то опомнились и пошли вниз как обычно. Этот загон закончился, пора на перезарядку.

Подставил ведерко на 55К
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:58

phantom_systems
Для меня просадка начинается от 10%, лучше 20.
Свыше караул.
Ниже сон.
bevzaalex
 
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  #<1 ... 2388238923902391
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