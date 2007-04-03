вже раз 5 здесь выкладывают комменты нормального трейдера, кстати трохи заработал благодаря ему... на днях "вполне вероятно, биржи начнут листить XRP заново. И вот на днях появляется слух о том, что Coinbase якобы готовится к возврату XRP на биржу. уверенно пробили сопротивление 64-65 центов. Следующее - в районе 0.75. При позитивном раскладе с релистингом XRP на крупные площадки - 0.95-1.10$ - такие целевые." сегодня "памп якобы вызвала новость о том, что через биржу Bitstamp(которая ранее приостановила торговлю XRP), вчера прошел перевод XRP на 65 млн$."
вже раз 5 здесь выкладывают комменты нормального трейдера, кстати трохи заработал благодаря ему... на днях "вполне вероятно, биржи начнут листить XRP заново. И вот на днях появляется слух о том, что Coinbase якобы готовится к возврату XRP на биржу. уверенно пробили сопротивление 64-65 центов. Следующее - в районе 0.75. При позитивном раскладе с релистингом XRP на крупные площадки - 0.95-1.10$ - такие целевые." сегодня "памп якобы вызвала новость о том, что через биржу Bitstamp(которая ранее приостановила торговлю XRP), вчера прошел перевод XRP на 65 млн$."
Аааа... ну ОК. Опять растет последней. Это нехороший знак.
Мишалов связан с Коломойским, Боголюбовым и Ермолаевым, а через сестёр Соседок контролирует Конкорд банк, который сейчас продвигает NEOBANK. Так что кому там на самом деле что принадлежит, это ещё вопрос, но с криптой они таки тесно дружат.
bevzaalex написав:А сколько незадекларированых датабот не вкурсе.
В своих декларациях за 2020 год украинские чиновники указали в общей сумме 46 351 ВТС. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга данных публичных реестров Опендатабот.
Криптовалюты задекларировали 652 чиновника. Наибольшее количество биткоинов зафиксировал депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов — 18 000 ВТС (более $1 млрд на момент написания).
Большинство из задекларировавших криптовалюты чиновников предпочитает держать биткоин (61%), второй по популярности Ethereum, за ним — Litecoin.
Больше всего владельцев криптовалют среди чиновников горсоветов, Минобороны и Нацполиции.
Напомним, среди народных депутатов Верховной Рады по количеству биткоинов лидирует Анатолий Урбанский с задекларированными 4256 BTC.
Впрочем, сама новость вселяет надежду на прогресс в развитии крипторынка здесь.
Кто-то еще верит в сказки, как будто не понимаете, для чего они это декларируют. Как я понимаю, они знают, что никто не будет проверять, есть ли они у них на самом деле. Доставать будут только народ с 2 копейками, требуя все перевести в гривну, вложить в банк, еще и заплатить с этого 5%. Так как же так, народу в гривнах все доходы и расходы будут считать. как будто все должны были всю жизнь сидеть в гривне и терять, а на разницу между ними непонятно на каком основании будут начислять 5%, наплевав на презумпцию невиновности, необложение курсовых разниц для физических лиц, неимение законом обратной силы и сроки давности, а чинушам все можно — показывать любые миллиарды, держать тонны налички, декларировать выдуманные битки, ничего не объяснять?
hxbbgaf Цели понятны. Всегда можно сослаться на купил овер 10лет назад на завещаную, упокой Господи ее душу, бабушкой хату в селе, в пояснительной к обнаруженным паллетам наличмана, или прикупая очередной свечной заводик за выбеленные.
Вселяет надежду личная заинтересованость этих дядь и теть, держателей крипты, в легализации и упрощении криптодел.
Все же лично я рассчитываю на частичное замещение(как минимум) использования карт и банкприложений (в своей повседневной жизни, деятельности, хобби, отдыхе) криптокошельками.
Как вам, господа, этот дедов пируэт? Красиво танцует. Хоть и во сне. пс. лично я не ведусь, хоть самого подрывает в пляс. Музычка тоже норм. Остаюсь при своем, ниже 55, врятли, 50 скорее всего никада. пс. и да, вангую дальнейший бурный рост с начало на 72, с промежуточным краткосрочным глумливым топтанием на предыдущем топчике. Ах да, и символично побить головой в психологические 70. Сон подходит к концу, хотя ожидал коридорчик 57 ...59 с отстрелом лосей. Промазал.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 07 кві, 2021 14:55, всього редагувалось 1 раз.