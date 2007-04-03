Додано: Сер 07 кві, 2021 14:09

bevzaalex написав: А сколько незадекларированых датабот не вкурсе.

В своих декларациях за 2020 год украинские чиновники указали в общей сумме 46 351 ВТС. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга данных публичных реестров Опендатабот.



Криптовалюты задекларировали 652 чиновника. Наибольшее количество биткоинов зафиксировал депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов — 18 000 ВТС (более $1 млрд на момент написания).



Большинство из задекларировавших криптовалюты чиновников предпочитает держать биткоин (61%), второй по популярности Ethereum, за ним — Litecoin.



Больше всего владельцев криптовалют среди чиновников горсоветов, Минобороны и Нацполиции.



Напомним, среди народных депутатов Верховной Рады по количеству биткоинов лидирует Анатолий Урбанский с задекларированными 4256 BTC.





Впрочем, сама новость вселяет надежду на прогресс в развитии крипторынка здесь. А сколько незадекларированых датабот не вкурсе.Впрочем, сама новость вселяет надежду на прогресс в развитии крипторынка здесь.

Кто-то еще верит в сказки, как будто не понимаете, для чего они это декларируют. Как я понимаю, они знают, что никто не будет проверять, есть ли они у них на самом деле. Доставать будут только народ с 2 копейками, требуя все перевести в гривну, вложить в банк, еще и заплатить с этого 5%. Так как же так, народу в гривнах все доходы и расходы будут считать. как будто все должны были всю жизнь сидеть в гривне и терять, а на разницу между ними непонятно на каком основании будут начислять 5%, наплевав на презумпцию невиновности, необложение курсовых разниц для физических лиц, неимение законом обратной силы и сроки давности, а чинушам все можно — показывать любые миллиарды, держать тонны налички, декларировать выдуманные битки, ничего не объяснять?