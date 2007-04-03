Очень хозяйственно.
Я из хлебушковых на 56 пополнился. Не ожидал. Из альтов все красненькое, за исключением одного, но даже не рыпался, там вино выдержано и расхлюпывать было бы косчунством.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 15:15
Очень хозяйственно.
Я из хлебушковых на 56 пополнился. Не ожидал. Из альтов все красненькое, за исключением одного, но даже не рыпался, там вино выдержано и расхлюпывать было бы косчунством.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:53
На 54-поставил утку,на 51-тазик,на 46-бочку,на 40-не выдержал и продал все нахрен с прибылью На 30-грустно так стало почему то,на 20-снова вступил в сексуальную связь с риплом. Жизненные будни они такие.
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:07
osafly
Любишь кататься, люби и уточки будней выносить.
пс. ааахаха,респект, панчлайн. это действительно очень смешно. Обожаю немного черненького в шикарном юморе.
С риплом добило окончательно пошленьким. Не ждите меня, я в нокдауне. Буду не скоро.
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