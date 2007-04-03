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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2389239023912392
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:15

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:Дед ожидаемо просел, но пока что мало. Альты наконец-то опомнились и пошли вниз как обычно. Этот загон закончился, пора на перезарядку.

Подставил ведерко на 55К

Очень хозяйственно.
Я из хлебушковых на 56 пополнился. Не ожидал. Из альтов все красненькое, за исключением одного, но даже не рыпался, там вино выдержано и расхлюпывать было бы косчунством.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:53

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:Дед ожидаемо просел, но пока что мало. Альты наконец-то опомнились и пошли вниз как обычно. Этот загон закончился, пора на перезарядку.

Подставил ведерко на 55К


На 54-поставил утку,на 51-тазик,на 46-бочку,на 40-не выдержал и продал все нахрен с прибылью :lol: На 30-грустно так стало почему то,на 20-снова вступил в сексуальную связь с риплом. Жизненные будни они такие.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:07

osafly
Любишь кататься, люби и уточки будней выносить.
пс. ааахаха,респект, панчлайн. :lol: это действительно очень смешно. Обожаю немного черненького в шикарном юморе.
С риплом добило окончательно пошленьким. Не ждите меня, я в нокдауне. Буду не скоро.
bevzaalex
 
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