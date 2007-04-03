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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2390239123922393>
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:15

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:Дед ожидаемо просел, но пока что мало. Альты наконец-то опомнились и пошли вниз как обычно. Этот загон закончился, пора на перезарядку.

Подставил ведерко на 55К

Очень хозяйственно.
Я из хлебушковых на 56 пополнился. Не ожидал. Из альтов все красненькое, за исключением одного, но даже не рыпался, там вино выдержано и расхлюпывать было бы косчунством.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:53

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:Дед ожидаемо просел, но пока что мало. Альты наконец-то опомнились и пошли вниз как обычно. Этот загон закончился, пора на перезарядку.

Подставил ведерко на 55К


На 54-поставил утку,на 51-тазик,на 46-бочку,на 40-не выдержал и продал все нахрен с прибылью :lol: На 30-грустно так стало почему то,на 20-снова вступил в сексуальную связь с риплом. Жизненные будни они такие.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:07

osafly
Любишь кататься, люби и уточки будней выносить.
пс. ааахаха,респект, панчлайн. :lol: это действительно очень смешно. Обожаю немного черненького в шикарном юморе.
С риплом добило окончательно пошленьким. Не ждите меня, я в нокдауне. Буду не скоро.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:26

  bevzaalex написав:phantom_systems
Для меня просадка начинается от 10%, лучше 20.
Свыше караул.
Ниже сон.

С заходом больших денег волатильность биткоина падает. Всяким мошенникам теперь сложнее делать волны. 55К сыграет - уже хорошо. Кстати, в этот раз я даже в жесткую просадку во время зимы не очень верю. На 80% коррекции не будет - это точно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:51

  airmax78 написав:[. Кстати, в этот раз я даже в жесткую просадку во время зимы не очень верю. На 80% коррекции не будет - это точно.

Брат, как долго я тебя искал.
.
.
застелим скатерти, позовем гостей,каждому по зажаренному быку, по медвежьей лапе, и иксов нальем через края стаканов. Сегодня праздник.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток не смог пойти на 100к, на 60к лимитных продавцов хоть отбавляй (я в том числе).
Эфир еле выполз за 2000к - втоплатали обратно - взял небольшой шорт по 2148, даже не верил, что цена пойдет вниз, чисто поиграться.
Рипло-ракетчики слились по $1 - мечта сбылась, сработал ночной шорт-ордер по 1.1 на удачу - просто рыдаю, что не взял на всю котлету с плечем 100х

Если они придут за моими мелкими шортами, я их закрою в безубыток.
Но давайте сначала прокатимся на 25к
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:32

Альтам ещё есть куда падать, это лишь начало, не всех хомяков усреднили. Затем деда снова качнут вверх. Его по 55к неплохо выкупают, но в прошлый раз тоже так было, тем не менее почти 50к увидели. 55% доминирование слишком низкое, должно быть 65%.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

шлак всякий раздут до неприличия, это понятно.
но проблема в том, чт биток ну очень не хочет сильно падать, и тем самым держит шлак на плаву. тут и 50 с трудом, не то что 25...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:53

Підсмажили лонгустів... :mrgreen: Оттасківают йопаних, подтасківают нових іпать. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:03

Zebra
Если будет 25999,99 999 999, выберете мне подпись на свое усмотрение периодом в год. От момента события.
Если 54999,99 = я отправлюсь в обет молчания на месяц
49999,99 = год.

пс. дед уже, танцуя, наступает моей ванге на чобиточкы. Азарт ~ моё любое блюдо. Предпочитаю адски горячим. :twisted:
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 07 кві, 2021 22:20, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex
 
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