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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2390239123922393
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:19

  bevzaalex написав:Zebra
Если будет 25999,99 999 999, выберите мне подпись на свое усмотрение периодом в год.
Если 54999,99 = я отправлюсь в обет молчания на месяц
49999,99 = год.

пс. дед уже, танцуя, наступает моей ванге на чобиточкы. Азарт ~ моё любое блюдо. Предпочитаю адски горячим. :twisted:

Вы в 2018 году очевидно крипторынок еще не нюхали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:22

Zebra В сторонке стоял и смотрел. Пахло.
Практики год.
bevzaalex
 
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