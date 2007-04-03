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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:19
bevzaalex написав:Zebra
Если будет 25999,99 999 999, выберите мне подпись на свое усмотрение периодом в год.
Если 54999,99 = я отправлюсь в обет молчания на месяц
49999,99 = год.
пс. дед уже, танцуя, наступает моей ванге на чобиточкы. Азарт ~ моё любое блюдо. Предпочитаю адски горячим.
Вы в 2018 году очевидно крипторынок еще не нюхали.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:22
Zebra В сторонке стоял и смотрел. Пахло.
Практики год.
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bevzaalex
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