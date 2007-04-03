RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2390239123922393
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:19

  bevzaalex написав:Zebra
Если будет 25999,99 999 999, выберите мне подпись на свое усмотрение периодом в год.
Если 54999,99 = я отправлюсь в обет молчания на месяц
49999,99 = год.

пс. дед уже, танцуя, наступает моей ванге на чобиточкы. Азарт ~ моё любое блюдо. Предпочитаю адски горячим. :twisted:

Вы в 2018 году очевидно крипторынок еще не нюхали.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9791
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1323 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:22

Zebra В сторонке стоял и смотрел. Пахло.
Практики год.
bevzaalex
 
Повідомлень: 2294
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2257 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:41

ну если уже с 18м сравнивать, должны еще выше сотни полететь. да и рынок намного больше, тяжко его обрушить
DmitryK
 
Повідомлень: 660
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мой ордер на 55К так и не задело.
airmax78
 
Повідомлень: 38213
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:11

  airmax78 написав:
  bevzaalex написав:phantom_systems
Для меня просадка начинается от 10%, лучше 20.
Свыше караул.
Ниже сон.

С заходом больших денег волатильность биткоина падает. Всяким мошенникам теперь сложнее делать волны. 55К сыграет - уже хорошо. Кстати, в этот раз я даже в жесткую просадку во время зимы не очень верю. На 80% коррекции не будет - это точно.


Если в этом году будет перехай выше 200к, чего я не исключаю, то -80% в 2022-2023 гг будет обязательно (это примерно нынешние уровни цен). Но тоже - в формате перелоя. Т.е. чтобы купить, нужно будет постоянно держать ордера и не ерзать. А перехаить биток можно даже в условиях возросшего масштаба - очень немного монеток по прежнему находится в движении и еще меньше - в биржевых стаканах на продажу
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9731
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 4420 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:40

  airmax78 написав:Подставил ведерко на 55К

Донышко хоть крепенькое :roll:
Сдается, что сейчас всем, кто верит, что сможет продаться по 59 - 60K аккуратненько, плавненько (вот уже третий день) без излишней паники напарят битки и на 45K. А рост и преодоление 50K будет, как сейчас взятие 60K.
Аlександр
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 10.04.08
Подякував: 120 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 00:41

  Аlександр написав:
  airmax78 написав:Подставил ведерко на 55К

Донышко хоть крепенькое :roll:
Сдается, что сейчас всем, кто верит, что сможет продаться по 59 - 60K аккуратненько, плавненько (вот уже третий день) без излишней паники напарят битки и на 45K. А рост и преодоление 50K будет, как сейчас взятие 60K.

Я не собираюсь по 59-60 продавать.
airmax78
 
Повідомлень: 38213
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 00:47

  DmitryK написав:ну если уже с 18м сравнивать, должны еще выше сотни полететь. да и рынок намного больше, тяжко его обрушить

Гулять так гулять. Пока непредсказуемый дед не видит, а значит разрешает, тыкну пальцем в 500к. А точнее в 555, в этом году.
Я не трейдер, могу себе позволить.
пс. из года криптопрактики, настоящей 1,5...2 месяца, именно тогда начал переобувать стариков в молодежь, сместил акценты, пересмотрел подход. Донес фиата.
Сейчас в процессе дальнейшего пересмотра тактики, оставляя стратегию нетронутой.
:D увидимся, один только дед знает, когда.
bevzaalex
 
Повідомлень: 2294
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2257 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2390239123922393
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7559, 7560, 7561
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
75603 198000614
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 23:59
Proofy
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7428 1771745
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 16:32
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 51922
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18059)
08.04.2021 02:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.