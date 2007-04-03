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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:19
bevzaalex написав:Zebra
Если будет 25999,99 999 999, выберите мне подпись на свое усмотрение периодом в год.
Если 54999,99 = я отправлюсь в обет молчания на месяц
49999,99 = год.
пс. дед уже, танцуя, наступает моей ванге на чобиточкы. Азарт ~ моё любое блюдо. Предпочитаю адски горячим.
Вы в 2018 году очевидно крипторынок еще не нюхали.
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Zebra
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:22
Zebra В сторонке стоял и смотрел. Пахло.
Практики год.
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bevzaalex
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:41
ну если уже с 18м сравнивать, должны еще выше сотни полететь. да и рынок намного больше, тяжко его обрушить
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DmitryK
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Додано: Сер 07 кві, 2021 23:07
Мой ордер на 55К так и не задело.
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airmax78
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Додано: Сер 07 кві, 2021 23:11
airmax78 написав: bevzaalex написав:phantom_systems
Для меня просадка начинается от 10%, лучше 20.
Свыше караул.
Ниже сон.
С заходом больших денег волатильность биткоина падает. Всяким мошенникам теперь сложнее делать волны. 55К сыграет - уже хорошо. Кстати, в этот раз я даже в жесткую просадку во время зимы не очень верю. На 80% коррекции не будет - это точно.
Если в этом году будет перехай выше 200к, чего я не исключаю, то -80% в 2022-2023 гг будет обязательно (это примерно нынешние уровни цен). Но тоже - в формате перелоя. Т.е. чтобы купить, нужно будет постоянно держать ордера и не ерзать. А перехаить биток можно даже в условиях возросшего масштаба - очень немного монеток по прежнему находится в движении и еще меньше - в биржевых стаканах на продажу
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Додано: Сер 07 кві, 2021 23:40
airmax78 написав:
Подставил ведерко на 55К
Донышко хоть крепенькое
Сдается, что сейчас всем, кто верит, что сможет продаться по 59 - 60K аккуратненько, плавненько (вот уже третий день) без излишней паники напарят битки и на 45K. А рост и преодоление 50K будет, как сейчас взятие 60K.
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Аlександр
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Додано: Чет 08 кві, 2021 00:41
Аlександр написав: airmax78 написав:
Подставил ведерко на 55К
Донышко хоть крепенькое
Сдается, что сейчас всем, кто верит, что сможет продаться по 59 - 60K аккуратненько, плавненько (вот уже третий день) без излишней паники напарят битки и на 45K. А рост и преодоление 50K будет, как сейчас взятие 60K.
Я не собираюсь по 59-60 продавать.
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airmax78
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Додано: Чет 08 кві, 2021 00:47
DmitryK написав:
ну если уже с 18м сравнивать, должны еще выше сотни полететь. да и рынок намного больше, тяжко его обрушить
Гулять так гулять. Пока непредсказуемый дед не видит, а значит разрешает, тыкну пальцем в 500к. А точнее в 555, в этом году.
Я не трейдер, могу себе позволить.
пс. из года криптопрактики, настоящей 1,5...2 месяца, именно тогда начал переобувать стариков в молодежь, сместил акценты, пересмотрел подход. Донес фиата.
Сейчас в процессе дальнейшего пересмотра тактики, оставляя стратегию нетронутой.
увидимся, один только дед знает, когда.
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bevzaalex
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:48
хотелочка юзернэймbevzaalex,
хочу, чтоб
btt
bts
celr
tfuel
sand
blz
trx
skl
устроили олимпийские игры без правил.
А мы с дедом посмотрим и поболеем, я постараюсь это делать молча, мысленно желая победы всем участникам состязаний.
А еще хочу, чтоб вальты придержали своих коней, это пойдет им на пользу.
Симсалябим
Трахтибидохтибидох
выдергивая у деда седой волос из уха, сжимаю кулачки
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bevzaalex
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:53
airmax78 написав: Аlександр написав: airmax78 написав:
Подставил ведерко на 55К
Донышко хоть крепенькое
Сдается, что сейчас всем, кто верит, что сможет продаться по 59 - 60K аккуратненько, плавненько (вот уже третий день) без излишней паники напарят битки и на 45K. А рост и преодоление 50K будет, как сейчас взятие 60K.
Я не собираюсь по 59-60 продавать.
Надумаете на соточке скидывать, пишите.
У меня все, что попадает в деда, попадает за горизонт событий. Это уже не моё.
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bevzaalex
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