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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:21

Вы все прекрасно знаете, что эта новость означает для крипторынка вцелом https://www.thestreet.com/crypto/aricle ... raded-gbtc
$48 billion hedge fund giant Millennium has reportedly gained exposure to #Bitcoin through Grayscale trust


И для следующего перечня токенов в частности
баты, маны, прочие линки https://hashtelegraph.com/kompanija-gra ... -finansov/

И на десерт у нас сегодня в меню
Компания миллиардера Рика Карузо разрешит оплачивать аренду недвижимости биткоином

08.04.2021

#gemini#биткоин#интеграция платежей#сша

Американская девелоперская компания Caruso миллиардера Рика Карузо начнет принимать биткоин в качестве арендной платы за жилую и коммерческую недвижимость. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы. 

Caruso также объявила о сотрудничестве с криптовалютной биржей Gemini братьев Уинклвоссов. Согласно сообщению, это позволит девелоперу использовать цифровые активы, невзаимозаменяемые токены и блокчейн-приложения для привлечения клиентов.

«Это партнерство […] свидетельствует о твердой вере Caruso в будущее биткоина и криптовалют», — заявили в компании.

В рамках соглашения компания инвестировала в первую криптовалюту часть своих денежных резервов. Основатель Caruso Рик Карузо в комментарии LA Times заявил, что речь идет об 1% капитала фирмы. Он отказался раскрыть сумму инвестиций.

В настоящее время Caruso владеет и управляет объектами недвижимости в Калифорнии, в том числе торговым центром The Americana at Brand в Глендейле. Одним из арендаторов является Илон Маск. 

Карузо не исключил что в будущем основатель Tesla начнет использовать первую криптовалюту в качестве средства оплаты.

«Я не говорил об этом с Илоном, но он может быть первым, кто заплатит за аренду биткоином», — уточнил миллиардер.

bevzaalex
 
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