$48 billion hedge fund giant Millennium has reportedly gained exposure to #Bitcoin through Grayscale trust
Count Goldman Sachs, Fidelity and Morgan Stanley among the growing number of institutional investors aiming to wrangle SEC approval for an ETF that would hold BTC directly and provide more favorable liquidity terms than a trust structure.
И для следующего перечня токенов в частности
баты, маны, прочие линки
И на десерт у нас сегодня в меню
Компания миллиардера Рика Карузо разрешит оплачивать аренду недвижимости биткоином
08.04.2021
#gemini#биткоин#интеграция платежей#сша
Американская девелоперская компания Caruso миллиардера Рика Карузо начнет принимать биткоин в качестве арендной платы за жилую и коммерческую недвижимость. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы.
Caruso также объявила о сотрудничестве с криптовалютной биржей Gemini братьев Уинклвоссов. Согласно сообщению, это позволит девелоперу использовать цифровые активы, невзаимозаменяемые токены и блокчейн-приложения для привлечения клиентов.
«Это партнерство […] свидетельствует о твердой вере Caruso в будущее биткоина и криптовалют», — заявили в компании.
В рамках соглашения компания инвестировала в первую криптовалюту часть своих денежных резервов. Основатель Caruso Рик Карузо в комментарии LA Times заявил, что речь идет об 1% капитала фирмы. Он отказался раскрыть сумму инвестиций.
В настоящее время Caruso владеет и управляет объектами недвижимости в Калифорнии, в том числе торговым центром The Americana at Brand в Глендейле. Одним из арендаторов является Илон Маск.
Карузо не исключил что в будущем основатель Tesla начнет использовать первую криптовалюту в качестве средства оплаты.
«Я не говорил об этом с Илоном, но он может быть первым, кто заплатит за аренду биткоином», — уточнил миллиардер.