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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2391239223932394
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:21

Вы все прекрасно знаете, что эта новость означает для крипторынка вцелом https://www.thestreet.com/crypto/aricle ... raded-gbtc
$48 billion hedge fund giant Millennium has reportedly gained exposure to #Bitcoin through Grayscale trust


Count Goldman Sachs, Fidelity and Morgan Stanley among the growing number of institutional investors aiming to wrangle SEC approval for an ETF that would hold BTC directly and provide more favorable liquidity terms than a trust structure. :roll:

И для следующего перечня токенов в частности
баты, маны, прочие линки https://hashtelegraph.com/kompanija-gra ... -finansov/

И на десерт у нас сегодня в меню
Компания миллиардера Рика Карузо разрешит оплачивать аренду недвижимости биткоином

08.04.2021

#gemini#биткоин#интеграция платежей#сша

Американская девелоперская компания Caruso миллиардера Рика Карузо начнет принимать биткоин в качестве арендной платы за жилую и коммерческую недвижимость. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы. 

Caruso также объявила о сотрудничестве с криптовалютной биржей Gemini братьев Уинклвоссов. Согласно сообщению, это позволит девелоперу использовать цифровые активы, невзаимозаменяемые токены и блокчейн-приложения для привлечения клиентов.

«Это партнерство […] свидетельствует о твердой вере Caruso в будущее биткоина и криптовалют», — заявили в компании.

В рамках соглашения компания инвестировала в первую криптовалюту часть своих денежных резервов. Основатель Caruso Рик Карузо в комментарии LA Times заявил, что речь идет об 1% капитала фирмы. Он отказался раскрыть сумму инвестиций.

В настоящее время Caruso владеет и управляет объектами недвижимости в Калифорнии, в том числе торговым центром The Americana at Brand в Глендейле. Одним из арендаторов является Илон Маск. 

Карузо не исключил что в будущем основатель Tesla начнет использовать первую криптовалюту в качестве средства оплаты.

«Я не говорил об этом с Илоном, но он может быть первым, кто заплатит за аренду биткоином», — уточнил миллиардер.

bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:37

bevzaalex
небольшая просьба, когда грузите сюда картинки, если не умеете пользоваться пейт от винды или шопы-илюстраторы, то здесь есть ешо проще функция "Изменить размер картинки". один раз подберите нормальный, проверьте в предосмотре вид на экране и пользуйтесь нездоровье или просто давайте ссылку, ато раскрывать эти полотна невдобно...
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:47

чик
Учту.
Спасибо.
Прошу прощения у всех, кому доставил неудобства.
:oops:
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:56

bevzaalex
здесь многие этим "грешат". просто кода пару раз терпимо, вы часто. а картинки полезные - спс...
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:48

Хитрозроблений маніпулька хоче іпать і лонгустів, і шортунів...Аж упісівається.. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:50

Голосом Дроздова.
~ еще одна старая и опытная касатка пытается влезть в аквариум с целью выжрать планктон, являющийся пищей мальков эктузиастов, а потом и самих энтузиастов.
Обнадеживает то, что касатки начинают понимать и учитывать правила аквариума.
И становятся помимо умных, еще и немножко красивыми. Не будем им мешать, и понаблюдаем
Второй старейший банк в США State Street в середине 2021 года запустит платформу по торговле цифровыми активами для финансовых учреждений.

Инициативу реализует входящий в состав холдинга c активами на $3,1 трлн поставщик технологий для валютного рынка Currenex в сотрудничестве с маркетплейсом криптовалют Puremarkets.


имхо. естественный отбор во всей красе
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:58

  Козак-характерник написав:Хитрозроблений маніпулька хоче іпать і лонгустів, і шортунів...Аж упісівається.. :mrgreen:

Так. Прожарка велдан. Порнхаб імігрує в монастир, поспішаючи на постриг.

Асоціація захисту лосєй фіксує випадки масового браконьєрства.

Глузд набирає швидкість втрачаючи керування.
bevzaalex
 
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