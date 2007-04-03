Компания миллиардера Рика Карузо разрешит оплачивать аренду недвижимости биткоином



08.04.2021



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Американская девелоперская компания Caruso миллиардера Рика Карузо начнет принимать биткоин в качестве арендной платы за жилую и коммерческую недвижимость. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы.



Caruso также объявила о сотрудничестве с криптовалютной биржей Gemini братьев Уинклвоссов. Согласно сообщению, это позволит девелоперу использовать цифровые активы, невзаимозаменяемые токены и блокчейн-приложения для привлечения клиентов.



«Это партнерство […] свидетельствует о твердой вере Caruso в будущее биткоина и криптовалют», — заявили в компании.



В рамках соглашения компания инвестировала в первую криптовалюту часть своих денежных резервов. Основатель Caruso Рик Карузо в комментарии LA Times заявил, что речь идет об 1% капитала фирмы. Он отказался раскрыть сумму инвестиций.



В настоящее время Caruso владеет и управляет объектами недвижимости в Калифорнии, в том числе торговым центром The Americana at Brand в Глендейле. Одним из арендаторов является Илон Маск.



Карузо не исключил что в будущем основатель Tesla начнет использовать первую криптовалюту в качестве средства оплаты.



«Я не говорил об этом с Илоном, но он может быть первым, кто заплатит за аренду биткоином», — уточнил миллиардер.



