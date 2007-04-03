$48 billion hedge fund giant Millennium has reportedly gained exposure to #Bitcoin through Grayscale trust
Count Goldman Sachs, Fidelity and Morgan Stanley among the growing number of institutional investors aiming to wrangle SEC approval for an ETF that would hold BTC directly and provide more favorable liquidity terms than a trust structure.
Компания миллиардера Рика Карузо разрешит оплачивать аренду недвижимости биткоином
08.04.2021
#gemini#биткоин#интеграция платежей#сша
Американская девелоперская компания Caruso миллиардера Рика Карузо начнет принимать биткоин в качестве арендной платы за жилую и коммерческую недвижимость. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы.
Caruso также объявила о сотрудничестве с криптовалютной биржей Gemini братьев Уинклвоссов. Согласно сообщению, это позволит девелоперу использовать цифровые активы, невзаимозаменяемые токены и блокчейн-приложения для привлечения клиентов.
«Это партнерство […] свидетельствует о твердой вере Caruso в будущее биткоина и криптовалют», — заявили в компании.
В рамках соглашения компания инвестировала в первую криптовалюту часть своих денежных резервов. Основатель Caruso Рик Карузо в комментарии LA Times заявил, что речь идет об 1% капитала фирмы. Он отказался раскрыть сумму инвестиций.
В настоящее время Caruso владеет и управляет объектами недвижимости в Калифорнии, в том числе торговым центром The Americana at Brand в Глендейле. Одним из арендаторов является Илон Маск.
Карузо не исключил что в будущем основатель Tesla начнет использовать первую криптовалюту в качестве средства оплаты.
«Я не говорил об этом с Илоном, но он может быть первым, кто заплатит за аренду биткоином», — уточнил миллиардер.
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Голосом Дроздова. ~ еще одна старая и опытная касатка пытается влезть в аквариум с целью выжрать планктон, являющийся пищей мальков эктузиастов, а потом и самих энтузиастов. Обнадеживает то, что касатки начинают понимать и учитывать правила аквариума. И становятся помимо умных, еще и немножко красивыми. Не будем им мешать, и понаблюдаем
Второй старейший банк в США State Street в середине 2021 года запустит платформу по торговле цифровыми активами для финансовых учреждений.
Инициативу реализует входящий в состав холдинга c активами на $3,1 трлн поставщик технологий для валютного рынка Currenex в сотрудничестве с маркетплейсом криптовалют Puremarkets.
Славные потомки уважаемых семейств Монтэкки и Капулетти, кажется начинают замечать дым над родовыми поместьями.
Глава JPMorgan призвал ужесточить регулирование криптовалют
Цифровые валюты и финтех-проекты должны обладать четким правовым статусом, поскольку потенциально они угрожают традиционному банковскому сектору. Об этом генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил в письме акционерам.
В числе основных рисков глава финансового холдинга назвал рост теневого банкинга, ненадлежащее использование финансовых данных и угрозы кибербезопасности.
«JPMorgan агрессивно адаптируется к новым вызовам, связанным с растущей конкуренцией цифровых платформ, и выступает за равные
вон оно чё, михалыч
условия игры», – написал он.
Джейми Даймон подчеркнул, что сложность текущего регулирования критовалютного рынка в США заключается в различных взглядах государственных органов на индустрию.
По оценкам JPMorgan, в настоящее время около 58 финтех-компаний с рыночной капитализацией более $1 млрд конкурируют за клиентов, предлагая более быстрые и эффективные платежные услуги.
Даймон добавил, что если банки не укрепят свои позиции, то рискуют «уйти в прошлое».
использование рычагов, делает правила игры ровнее, ага ага, а по-моему кто-то традиционно лукаво лицемерит и неверно фарисеит, навешивая ноши неудобоносимые
Ранее CEO инвестиционного холдинга Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что текущее регулирование криптовалютной индустрии ограничивает возможности банков по работе с цифровыми активами, но со временем это изменится.
Знает кошка чье мясо начинают есть.
пс. а тем временем участники сатошифанклаб продолжают копировать, маштабировать и дэксить децентрализовынные спички.
чик написав: то здесь есть ешо проще функция "Изменить размер картинки". один раз подберите нормальный, проверьте в предосмотре вид на экране и пользуйтесь
Сейчас потренируюсь на старой кошке Совет хороший от опытного гуру. Прислушиваюсь, но помню, что развешивая уши, надо внимательно следить за его когтями. Не удивлюсь, если официально выступая против крипты, этот мастер манипуляций и величайший иллюзионист затаривает карманы битками и троноторентами.
чик написав: то здесь есть ешо проще функция "Изменить размер картинки". один раз подберите нормальный, проверьте в предосмотре вид на экране и пользуйтесь
Сейчас потренируюсь на старой кошке Совет хороший от опытного гуру. Прислушиваюсь, но помню, что развешивая уши, надо внимательно следить за его когтями. Не удивлюсь, если официально выступая против крипты, этот мастер манипуляций и величайший иллюзионист затаривает карманы битками и троноторентами.
Святая правда. Если бы я не скакал как блоха с акциями Тесла, а тупо держал их и покупал на просадках - я бы заработал огромную кучу денег в прошлом году. А вместо этого едва выхожу в б/у.