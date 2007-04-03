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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:28
airmax78
по тесле не в курсе, а по битку вроде вас спрашивал-подкалывал, кода он был 25 шо так и будете сидеть ждать 10-12. сам же продался на радостях ешо па 20, бо заходил в 2008 па 14 на падении, кувыркаясь потерял полдепо и выйти с наваром в 1,5раза казалось за счастье
пытаюсь учиться на ашипках и делаю новые...
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:49
Звездобол он. В 2009 дед даже 1 цент не стоил, потому что нигде не торговался и был мало кому вообще нужен. Летом 2010 первый движ начался.
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