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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2392239323942395
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:28

airmax78
по тесле не в курсе, а по битку вроде вас спрашивал-подкалывал, кода он был 25 шо так и будете сидеть ждать 10-12. сам же продался на радостях ешо па 20, бо заходил в 2008 па 14 на падении, кувыркаясь потерял полдепо и выйти с наваром в 1,5раза казалось за счастье :oops: пытаюсь учиться на ашипках и делаю новые...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:44

«Купував біткоїни за $1 у 2009 році»: українські чиновники пояснили, звідки у них криптовалюта

https://psm7.com/uk/cryptocurrency/ukra ... lyuta.html

:mrgreen: :mrgreen:
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:49

Звездобол он. В 2009 дед даже 1 цент не стоил, потому что нигде не торговался и был мало кому вообще нужен. Летом 2010 первый движ начался.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:12

  airmax78 написав:Святая правда. Если бы я не скакал как блоха с акциями Тесла, а тупо держал их и покупал на просадках - я бы заработал огромную кучу денег в прошлом году. А вместо этого едва выхожу в б/у.


Сектанты Теслы должны страдать,во имя "асанизатора и колонизатора марса",а не зарабатывать на имени "всесвятейшего повелителя электроаккумуляторов и великого твитозвездобола всей вселенной"

osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:48

  чик написав:airmax78
по тесле не в курсе, а по битку вроде вас спрашивал-подкалывал, кода он был 25 шо так и будете сидеть ждать 10-12. сам же продался на радостях ешо па 20, бо заходил в 2008 па 14 на падении, кувыркаясь потерял полдепо и выйти с наваром в 1,5раза казалось за счастье :oops: пытаюсь учиться на ашипках и делаю новые...

Когда биток полетит обратно, обязательно снова возьмите на падении, где то на полдороги, и еще посидите 2-3 года в просадке.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:11

Zebra
теперь придерживаюсь простого правила 50/50 то половина в крипте, другая в фиате н.з.
чик
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