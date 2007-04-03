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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:28
airmax78
по тесле не в курсе, а по битку вроде вас спрашивал-подкалывал, кода он был 25 шо так и будете сидеть ждать 10-12. сам же продался на радостях ешо па 20, бо заходил в 2008 па 14 на падении, кувыркаясь потерял полдепо и выйти с наваром в 1,5раза казалось за счастье
пытаюсь учиться на ашипках и делаю новые...
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:49
Звездобол он. В 2009 дед даже 1 цент не стоил, потому что нигде не торговался и был мало кому вообще нужен. Летом 2010 первый движ начался.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:12
airmax78 написав:
Святая правда. Если бы я не скакал как блоха с акциями Тесла, а тупо держал их и покупал на просадках - я бы заработал огромную кучу денег в прошлом году. А вместо этого едва выхожу в б/у.
Сектанты Теслы должны страдать,во имя "асанизатора и колонизатора марса",а не зарабатывать на имени "всесвятейшего повелителя электроаккумуляторов и великого твитозвездобола всей вселенной"
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:48
чик написав:airmax78
по тесле не в курсе, а по битку вроде вас спрашивал-подкалывал, кода он был 25 шо так и будете сидеть ждать 10-12. сам же продался на радостях ешо па 20, бо заходил в 2008 па 14 на падении, кувыркаясь потерял полдепо и выйти с наваром в 1,5раза казалось за счастье
пытаюсь учиться на ашипках и делаю новые...
Когда биток полетит обратно, обязательно снова возьмите на падении, где то на полдороги, и еще посидите 2-3 года в просадке.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:11
Zebra
теперь придерживаюсь простого правила 50/50 то половина в крипте, другая в фиате н.з.
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