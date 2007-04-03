

там только и разговоров, что о море. Значит будем стучаться в небеса

​​В январе 2021 года Роберт Гутман, генеральный директор New York Digital Investment Group (NYDIG), рассказал, что ”100 из 100 последних разговоров“, которые NYDIG имел с инвесторами, "были о биткоине”.NYDIG является частью Stone Ridge Asset Management, которая недавно подала заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на один из своих открытых взаимных фондов для инвестирования в биткоин.Помните основатель Stone Ridge, который также основал NYDIG, Росс Стивенс, сказал “Скоро вы просто увидите стену денег, входящую в биткоин.”Вчера стало ясно, что именно он имел в виду. Компания обнародовала план создания “биткоин-продуктов и услуг для глобальной страховой индустрии стоимостью 9 трлн долларов в год.”Ранее привлекая средства от New York Life и Mass Mutual, двух крупных страховщиков, специализирующихся на страховании жизни и аннуитетах, NYDIG теперь “привлекла 100 миллионов долларов дополнительного капитала” от страховщиков, ориентированных на недвижимость и страхование от несчастные случаи (P&C).“Глобальная индустрия недвижимости и несчастных случаев (P&C) огромна. Она ежегодно выплачивает более 1 триллиона долларов в виде страхового возмещения. "Я рад приветствовать Starr и Liberty Mutual в NYDIG в рамках нашей экспансии биткоина в новые области страхования”, - заявил Роберт Гутманн, соучредитель и генеральный директор NYDIG.“Обесценивание фиатных активов вызывает инфляцию фиатных премий, одновременно снижая покупательную способность требований. Мы видим более светлое будущее, основанное на биткоинах, для миллиардов людей, которые каждый год зависят от страховой индустрии … Мы будем неустанно работать над созданием новых продуктов, номинированных в биткоинах, для глобальных страховщиков.” - добавил Роберт Гутман.К институциональным инвесторам, публичным компаниям, банкам и международным платежным системам, которые уже входят в биткоин в 2021 году, присоединился крупнейший в мире по объему резервов страховой рынок объемом $9 трлн. Теперь инвесторов в биткоин стало еще больше.Всё ещё ждёте биткоин по $6000?