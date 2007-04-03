Zebra написав:зательно снова возьмите на падении, где то на полдороги, и еще посидите 2-3 года в просадке
просто 600% за 3 роки - це таки краще 3% річних, а реально з -% знецінюючогося долара. у всіх різні інвестиційні цілі і схильність до ризику.
Никто вам 600% в средующие 3 года не гарантирует. Смотрите, чтоб минус 60% не было в лучшем случае. Если верите так в удачу - сходите в казино, там ждать не нужно 3 года, результат за секунды.
Моя стратегия - арбитраж - не менее 100% годовых. А со сложным процентом значительно больше, это гарантированные 600% за 3 года и не надо покупать всякий мусор на авось. К тому же арбитраж гарантирует, что деньги всегда под контролем. Захотел - вышел из игры в любой момент с наваром.
phantom_systems написав:Арбитраж тоже не гарантирует 100% профита всегда. Сейчас так, а что будет через год или два?
Сейчас арбитраж дает около 0.5-0.7% в день на малоликвидных биржах, это 180% - 250% годовых, если выводить прибыль. Если не выводить, а давать капиталу вращаться, то может комом дойти до 600% годовых. Конечно, так получается пока есть волатильность, но в среднем 100-200% годовых должно быть на пятизначных депозитах по результатам года.
В редакцию *утренняя почта* приходит все больше писем, напою некоторые из них
Попытки правительств запретить торговлю биткоином потребуют «выключения» интернета. Такое мнение представила комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс в подкасте, организованном MarketWatch.
«Мы прошли подходящий момент [бана биткоина в США]. Это потребует невероятных усилий. Я думаю, что со стороны правительства попытки запретить первую криптовалюту будут глупостью», — заявила она.
Ранее такую возможность допустил основатель Bridgewater Associates Рэй Далио. Противоположных взглядов придерживаются CEO стоящей за Cardano компании IOHK Чарльз Хоскинсон и глава Grayscale Investments Барри Силберт.
В ходе беседы Пирс повторила точку зрения, что США остаются в роли догоняющих
видимо догоняющих время
в вопросах регулирования цифровых активов. Появление в SEC Гэри Генслера в качестве нового председателя может направить этот процесс «в верное русло».
и просила передать привет сео джипи моргану с наилучшими пожеланиями и наснагы в его, таких нужных обществу, трудах. А вот еще письмо от Геннадия М.
В январе 2021 года Роберт Гутман, генеральный директор New York Digital Investment Group (NYDIG), рассказал, что ”100 из 100 последних разговоров“, которые NYDIG имел с инвесторами, "были о биткоине”.
там только и разговоров, что о море. Значит будем стучаться в небеса
NYDIG является частью Stone Ridge Asset Management, которая недавно подала заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на один из своих открытых взаимных фондов для инвестирования в биткоин.
Помните основатель Stone Ridge, который также основал NYDIG, Росс Стивенс, сказал “Скоро вы просто увидите стену денег, входящую в биткоин.”
Вчера стало ясно, что именно он имел в виду. Компания обнародовала план создания “биткоин-продуктов и услуг для глобальной страховой индустрии стоимостью 9 трлн долларов в год.”
Ранее привлекая средства от New York Life и Mass Mutual, двух крупных страховщиков, специализирующихся на страховании жизни и аннуитетах, NYDIG теперь “привлекла 100 миллионов долларов дополнительного капитала” от страховщиков, ориентированных на недвижимость и страхование от несчастные случаи (P&C).
“Глобальная индустрия недвижимости и несчастных случаев (P&C) огромна. Она ежегодно выплачивает более 1 триллиона долларов в виде страхового возмещения. "Я рад приветствовать Starr и Liberty Mutual в NYDIG в рамках нашей экспансии биткоина в новые области страхования”, - заявил Роберт Гутманн, соучредитель и генеральный директор NYDIG.
“Обесценивание фиатных активов вызывает инфляцию фиатных премий, одновременно снижая покупательную способность требований. Мы видим более светлое будущее, основанное на биткоинах, для миллиардов людей, которые каждый год зависят от страховой индустрии … Мы будем неустанно работать над созданием новых продуктов, номинированных в биткоинах, для глобальных страховщиков.” - добавил Роберт Гутман.
К институциональным инвесторам, публичным компаниям, банкам и международным платежным системам, которые уже входят в биткоин в 2021 году, присоединился крупнейший в мире по объему резервов страховой рынок объемом $9 трлн. Теперь инвесторов в биткоин стало еще больше.
Всё ещё ждёте биткоин по $6000?
Геннадий очень просил поставить Мухарского... на лыжи...и отправиться по адресам неверующих, не забыв прихватить пакет белого порошка. или поставить укол верующим. Чтож. Исполняем.
Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 09 кві, 2021 22:17, всього редагувалось 1 раз.