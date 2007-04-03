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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2393239423952396
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:55

  DmitryK написав:увы биток уже не тот что в 2018м. никуда он сильно не полетит

Чем больше ликвидности институционалы выкупят, тем сложнее манипулировать рынком и тем меньше будет падение от нового хая.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:57

  pashuha написав:
  Zebra написав:зательно снова возьмите на падении, где то на полдороги, и еще посидите 2-3 года в просадке

просто 600% за 3 роки - це таки краще 3% річних, а реально з -% знецінюючогося долара.
у всіх різні інвестиційні цілі і схильність до ризику.

Никто вам 600% в средующие 3 года не гарантирует. Смотрите, чтоб минус 60% не было в лучшем случае. Если верите так в удачу - сходите в казино, там ждать не нужно 3 года, результат за секунды.

Моя стратегия - арбитраж - не менее 100% годовых. А со сложным процентом значительно больше, это гарантированные 600% за 3 года и не надо покупать всякий мусор на авось.
К тому же арбитраж гарантирует, что деньги всегда под контролем. Захотел - вышел из игры в любой момент с наваром.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:35

Арбитраж тоже не гарантирует 100% профита всегда. Сейчас так, а что будет через год или два?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:43

  phantom_systems написав:Арбитраж тоже не гарантирует 100% профита всегда. Сейчас так, а что будет через год или два?

Сейчас арбитраж дает около 0.5-0.7% в день на малоликвидных биржах, это 180% - 250% годовых, если выводить прибыль. Если не выводить, а давать капиталу вращаться, то может комом дойти до 600% годовых. Конечно, так получается пока есть волатильность, но в среднем 100-200% годовых должно быть на пятизначных депозитах по результатам года.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:52

В редакцию *утренняя почта* приходит все больше писем, напою некоторые из них
Попытки правительств запретить торговлю биткоином потребуют «выключения» интернета. Такое мнение представила комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс в подкасте, организованном MarketWatch.

«Мы прошли подходящий момент [бана биткоина в США]. Это потребует невероятных усилий. Я думаю, что со стороны правительства попытки запретить первую криптовалюту будут глупостью», — заявила она.

Ранее такую возможность допустил основатель Bridgewater Associates Рэй Далио. Противоположных взглядов придерживаются CEO стоящей за Cardano компании IOHK Чарльз Хоскинсон и глава Grayscale Investments Барри Силберт.

В ходе беседы Пирс повторила точку зрения, что США остаются в роли догоняющих
видимо догоняющих время
в вопросах регулирования цифровых активов. Появление в SEC Гэри Генслера в качестве нового председателя может направить этот процесс «в верное русло».


:roll: и просила передать привет сео джипи моргану с наилучшими пожеланиями и наснагы в его, таких нужных обществу, трудах.
А вот еще письмо от Геннадия М.
​​В январе 2021 года Роберт Гутман, генеральный директор New York Digital Investment Group (NYDIG), рассказал, что ”100 из 100 последних разговоров“, которые NYDIG имел с инвесторами, "были о биткоине”.

там только и разговоров, что о море. Значит будем стучаться в небеса


NYDIG является частью Stone Ridge Asset Management, которая недавно подала заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на один из своих открытых взаимных фондов для инвестирования в биткоин.

Помните основатель Stone Ridge, который также основал NYDIG, Росс Стивенс, сказал “Скоро вы просто увидите стену денег, входящую в биткоин.”

Вчера стало ясно, что именно он имел в виду. Компания обнародовала план создания “биткоин-продуктов и услуг для глобальной страховой индустрии стоимостью 9 трлн долларов в год.”

Ранее привлекая средства от New York Life и Mass Mutual, двух крупных страховщиков, специализирующихся на страховании жизни и аннуитетах, NYDIG теперь “привлекла 100 миллионов долларов дополнительного капитала” от страховщиков, ориентированных на недвижимость и страхование от несчастные случаи (P&C).

“Глобальная индустрия недвижимости и несчастных случаев (P&C) огромна. Она ежегодно выплачивает более 1 триллиона долларов в виде страхового возмещения. "Я рад приветствовать Starr и Liberty Mutual в NYDIG в рамках нашей экспансии биткоина в новые области страхования”, - заявил Роберт Гутманн, соучредитель и генеральный директор NYDIG.

“Обесценивание фиатных активов вызывает инфляцию фиатных премий, одновременно снижая покупательную способность требований. Мы видим более светлое будущее, основанное на биткоинах, для миллиардов людей, которые каждый год зависят от страховой индустрии … Мы будем неустанно работать над созданием новых продуктов, номинированных в биткоинах, для глобальных страховщиков.” - добавил Роберт Гутман.

К институциональным инвесторам, публичным компаниям, банкам и международным платежным системам, которые уже входят в биткоин в 2021 году, присоединился крупнейший в мире по объему резервов страховой рынок объемом $9 трлн. Теперь инвесторов в биткоин стало еще больше.

Всё ещё ждёте биткоин по $6000?

Геннадий очень просил поставить Мухарского... на лыжи...и отправиться по адресам неверующих, не забыв прихватить пакет белого порошка.
или поставить укол верующим.
Чтож.
Исполняем.
Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 09 кві, 2021 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:57

  Zebra написав:
  чик написав:pashuha
у него было 30-40т. баков в игре, когда биток был па 5, апять же считать умеем и сча ешо кого то поучать вроде не комильфо :roll:

Покажите мне того, кто по 5 купил и до сих пор не вышел.

Вот например.Зображення
Аж два товарища.
Но мне больше нравится этот
Журнал Forbes продал на аукционе преобразованную в невзамозаеменяемый токен (NFT) обложку с Кэмероном и Тайлером Уинклвоссами за $333 333.

Торги прошли на платформе Nifty Gateway, максимальную ставку сделал участник под псевдонимом :arrow: mondoir.

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