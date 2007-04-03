Додано: Суб 10 кві, 2021 06:51

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Наоборот, накупают и будут накупать как раз не с целью продать, а как золотой запас цифрового актива пана атамана. Фиатного гуталина они себе могут позволить сколько хочешь нарисовать, поэтому цена для них не имеет значения. Это приглашение на свадьбу при смене власти. Пограбить уже не получится, как с бумажным золотом и серебром, потому что продавая телегу биткоинов за караван баксов, с целью обрушить цену и откупиться на низах, можно случайно и продать. А вот откупят ли обратно, вопоос. Большой рисковый вопрос. Вот зачем тому, кто рисует фантики, эти самые фантики?

Им важно участие в процессе обмена и процент, свой процент от общего обмена, для вполне реальных лангустов под черепаший суп, и в уборной древнеегипетский папирус, а не маленькие неудобные доллары.

Могу ошибаться. Но в мире очень много уже напечатанных караванов. А битков исчезающе мало.

Сатоши внимательно подошёл к вопросу, за что ему огромное спасибо и долгих наполненных лет!