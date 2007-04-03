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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2394239523962397
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:36

Вот и привет шортистам. Не одних же лонгистов стричь.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:51

Капіталізація бітка досягла 2 020 млдр $
золото вже догна(пере-)гнали?! :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:51

hxbbgaf
Наоборот, накупают и будут накупать как раз не с целью продать, а как золотой запас цифрового актива пана атамана. Фиатного гуталина они себе могут позволить сколько хочешь нарисовать, поэтому цена для них не имеет значения. Это приглашение на свадьбу при смене власти. Пограбить уже не получится, как с бумажным золотом и серебром, потому что продавая телегу биткоинов за караван баксов, с целью обрушить цену и откупиться на низах, можно случайно и продать. А вот откупят ли обратно, вопоос. Большой рисковый вопрос. Вот зачем тому, кто рисует фантики, эти самые фантики?
Им важно участие в процессе обмена и процент, свой процент от общего обмена, для вполне реальных лангустов под черепаший суп, и в уборной древнеегипетский папирус, а не маленькие неудобные доллары.
Могу ошибаться. Но в мире очень много уже напечатанных караванов. А битков исчезающе мало.
Сатоши внимательно подошёл к вопросу, за что ему огромное спасибо и долгих наполненных лет!
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 07:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:58

greenozon
У Вас очепятка, то ли в цыфре толи ли в порядке. Но тенденция верна.
Сори, видать не проснулся, с порядком все стройно.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Резко рванули. Оттолкнулись от низа восходящего канала. Поход к 80000 к концу меcяца?
Зображення
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:35

Витаха
Да, так возможно и было бы, но график лишь фиксирует и отображает происходящие процессы и настроения, что является по факту прошлым и к будущему не имеет никакого отношения. Лично я не воспринимаю его линейно.
Но да, Вы близки к максимально вероятному сценарию. имхо.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:59

Шаббат Шалом, криптоправославные.

А таки дед ~ гой. Трудится проснувшись ни свет ни заря.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:18

Де ті болвани що про піраміду тринділи? Де Ви критики? Заглохли))
Ethereum
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:21

Ethereum
Не мешайте им стоять в очереди. Заложат фамильные ложки.
Откупятся на биржах.
И вернутся.
пс. перепрошую за ворожу мову, менш співучу і рідненьку. :oops:
bevzaalex
 
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