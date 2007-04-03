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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2395239623972398
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да уж... не надо было жадничать. Можно было и по 56 взять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:24

Маск снова хочет собачку на луне выгулять. Чтож посмотрим.
А может это он самого деда имел ввиду.
Поглаживая холодный портфель.
Кстати тоже ~ гой. Трудится.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:27

airmax78
Если грустные средства стоят в сторонке и скучают, оседлайте приунывшую в стойле альтовую лошадку, за переправой пересядете.
Особое внимание к зубам в сатошах.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да уж, почитал про биткойн, интересно на каком этапе оленьей тропы мы сейчас находимся.

Все говорят про биткойн, но пока не слышал, чтобы кто-то заработал на нем на квартиру/машину. Ну,кроме украинских чиновников, конечно :D
Electron
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:03

  Electron написав:Да уж, почитал про биткойн, интересно на каком этапе оленьей тропы мы сейчас находимся.

Все говорят про биткойн, но пока не слышал, чтобы кто-то заработал на нем на квартиру/машину. Ну,кроме украинских чиновников, конечно :D

Тут был один. Слился по 18К в 2017м и купил однушку в Варшавском. Еще раз минимум удвоился, получается.
Моя квартира на биткоинах еще впереди.
PS Это не оленья тропа. Это Moonwalk.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:15

  Electron написав:интересно на каком этапе оленьей тропы мы сейчас находимся.

Бэмби только начал приминать первую весеннюю травку, идя на песенку Диснэевской принцессы. Топот стад уже слышен, если приложить ухо к земле. Как бы не оттоптали бэмбику попытца, самого и подросшую траву, ну и его мечты о квартире, полных ясельках, и регулярных выступлениях принцесс в его личной отдельной ванной комнате.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:30

Найбільшого добувача криптовалюти в Північній Америці куплять за $651 мільйон
https://minfin.com.ua/ua/2021/04/09/62940337/
greenozon
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