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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23962397239823992400>
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да уж... не надо было жадничать. Можно было и по 56 взять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:24

Маск снова хочет собачку на луне выгулять. Чтож посмотрим.
А может это он самого деда имел ввиду.
Поглаживая холодный портфель.
Кстати тоже ~ гой. Трудится.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:27

airmax78
Если грустные средства стоят в сторонке и скучают, оседлайте приунывшую в стойле альтовую лошадку, за переправой пересядете.
Особое внимание к зубам в сатошах.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да уж, почитал про биткойн, интересно на каком этапе оленьей тропы мы сейчас находимся.

Все говорят про биткойн, но пока не слышал, чтобы кто-то заработал на нем на квартиру/машину. Ну,кроме украинских чиновников, конечно :D
Electron
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:03

  Electron написав:Да уж, почитал про биткойн, интересно на каком этапе оленьей тропы мы сейчас находимся.

Все говорят про биткойн, но пока не слышал, чтобы кто-то заработал на нем на квартиру/машину. Ну,кроме украинских чиновников, конечно :D

Тут был один. Слился по 18К в 2017м и купил однушку в Варшавском. Еще раз минимум удвоился, получается.
Моя квартира на биткоинах еще впереди.
PS Это не оленья тропа. Это Moonwalk.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:15

  Electron написав:интересно на каком этапе оленьей тропы мы сейчас находимся.

Бэмби только начал приминать первую весеннюю травку, идя на песенку Диснэевской принцессы. Топот стад уже слышен, если приложить ухо к земле. Как бы не оттоптали бэмбику попытца, самого и подросшую траву, ну и его мечты о квартире, полных ясельках, и регулярных выступлениях принцесс в его личной отдельной ванной комнате.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:30

Найбільшого добувача криптовалюти в Північній Америці куплять за $651 мільйон
https://minfin.com.ua/ua/2021/04/09/62940337/
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:48

greenozon Так, у когось дуже глибокі кармани, македонські амбіції і дуже гарний потужний калькулятор.
Я можу лише в голові грубо прикинути(щоб не грішити у цей день) ціну діда, враховуючи залишок для майнінга, врахувавши першзавсе китайських та прочіх коллєг, не забув і про нашого вітчизняного щедрого виробника :wink:, це ми значить ділимо. На всіх.
А далі шляхом вичитання віднімання амортизації, платіжки за електрику, фонд оплати праці, та інтерес....на коньячок, дівчат, ікорочку...
хм....хммм. в мене закінчились цифри у нейронних зв'язках і підгруз мозок. Перезавантажу. Післязавтра.
пс.імхо. звичайне взаємопоглинання. Союз меча і орала. Так того самого орала. Ви не помилились. :oops:
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:22

  DmitryK написав:ребята ждут 10к для закупа. Очень терпеливые

Я тоже терпеливый. Если это будет, я ликуя и сохраняя обет молчания, тихо без шума скину недвигу и последние трусы, и напоследок молча выпишу гендоверенность на авто. И не создавая шума на рынке пойду оллин.
Попутно удаляя все свои акк и заметая цифровые следы, растворюсь крепко сжимая аппаратный кошель в направлении землянки, перекентоваться на время в этом большом и прекрасном мире.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:23

Класного барана намалювали на денному графіку. За які гроші будуть викуповувати цей хай, за баранячі?
Mirax
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