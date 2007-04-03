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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2397239823992400>
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

bevzaalex написав:
  DmitryK написав:ребята ждут 10к для закупа. Очень терпеливые

Я тоже терпеливый. Если это будет, я ликуя и сохраняя обет молчания, тихо без шума скину недвигу и последние трусы, и напоследок молча выпишу гендоверенность на авто. И не создавая шума на рынке пойду оллин.
Попутно удаляя все свои акк и заметая цифровые следы, растворюсь крепко сжимая аппаратный кошель в направлении землянки, перекентоваться на время в этом большом и прекрасном мире.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:31

Mirax
Так покупці і малювали, невже Ви вірите в їх благодійні наміри?
Особисто я, ні.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:39

Faceless
Именно поэтому я предусмотрительно нашкрябаю его на золотом архангеле, прикопаном в землянке и сделаю тату на внутренней стороне щеки. Иглой, пастой, сам, чтоб не брать грех на душу избавляясь от татумастера.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:45

За які гроші? Якщо хом'ячки клюнуть, то піде в гору на 10%, ну нехай 20% від сили. Якщо вниз на стільки, інституціонали почнуть вискакувати мало нікому не видасться, рази в 2 - 3.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:52

Да всё за те же, вертолётные, которые плавно переместились из мелких карманов в большие. Фонда закрыла неделю перехаем, дед туда же.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Насчёт биткоинов. Увлечение ими сродни коллекционированию марок, монет, картин и другой шелупени. Всегда на дурака продавца найдётся такой же дурак покупатель, так что криптовалюты надолго останутся в нашей жизни. Чудаков хватает.
Пройдёт ли хайп на криптовалюты?
Всё может быть.
Помните, хайп на ловлю виртуальных покемонов по всему миру. Ну и где он теперь?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:16

Mirax
Пересічні хомячки ще навіть не підтягувалися в цю гонку озброєнь, мені вартувало значних зусилль, щоб вмовити сестру спробувати пограти тим, що жалко але не смертельно на цей експеримент, з пів місяця тому.
Доречі гелікоптери тільки почали розкидати і тамошні пересічні хомячки більш продвинуті, розторопніші і заможніші. Тож все тільки починається. Переломний момент очікую за соточкою. Жадібність і праски зроблять свою справу.
Інституціоналів кликати не треба. Вони краще за нас знають і роблять свою справу, в них синктенки не за дарма паляниці наминають.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:16

  bevzaalex написав:Faceless
Именно поэтому я предусмотрительно нашкрябаю его на золотом архангеле, прикопаном в землянке и сделаю тату на внутренней стороне щеки. Иглой, пастой, сам, чтоб не брать грех на душу избавляясь от татумастера.


уверен что твой архангел золотой? 8)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:18

Щоб біткоїн виріс в 2 рази треба всі вертольотні гроші влити тільки в крипту. А є ще акції, облігації, трежеріс та інші деревативи. Зате впасти в кілька разів як до вітру сходити.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:20

  Yuri_61 написав:Я ожидаю два события, которые приятно согреют мне душу:
1) день когда навернётся дед в кремле,
2) день, когда навернутся децентрализованные криптовалюты.
Это будут самые лучшие дни в моей жизни.

Децентрализованые цифровые деньги - это вызов современному мироустройству.
Лично я не верю в децентрализованные цифровую валюту, как не верю и в бумажные деньги.
Время бумажных денег как и биткоинам приходит к концу.
Не удивляйтесь, вы этого просто ещё не осознали.

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