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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 кві, 2021 12:24
bevzaalex написав: DmitryK написав:
ребята ждут 10к для закупа. Очень терпеливые
Я тоже терпеливый. Если это будет, я ликуя и сохраняя обет молчания, тихо без шума скину недвигу и последние трусы, и напоследок молча выпишу гендоверенность на авто. И не создавая шума на рынке пойду оллин.
Попутно удаляя все свои акк и заметая цифровые следы, растворюсь крепко сжимая аппаратный кошель в направлении землянки, перекентоваться на время в этом большом и прекрасном мире.
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Faceless
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Додано: Суб 10 кві, 2021 12:31
Mirax
Так покупці і малювали, невже Ви вірите в їх благодійні наміри?
Особисто я, ні.
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bevzaalex
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Додано: Суб 10 кві, 2021 12:39
Faceless
Именно поэтому я предусмотрительно нашкрябаю его на золотом архангеле, прикопаном в землянке и сделаю тату на внутренней стороне щеки. Иглой, пастой, сам, чтоб не брать грех на душу избавляясь от татумастера.
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bevzaalex
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Додано: Суб 10 кві, 2021 12:45
За які гроші? Якщо хом'ячки клюнуть, то піде в гору на 10%, ну нехай 20% від сили. Якщо вниз на стільки, інституціонали почнуть вискакувати мало нікому не видасться, рази в 2 - 3.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 12:52
Да всё за те же, вертолётные, которые плавно переместились из мелких карманов в большие. Фонда закрыла неделю перехаем, дед туда же.
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phantom_systems
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Додано: Суб 10 кві, 2021 12:59
Насчёт биткоинов. Увлечение ими сродни коллекционированию марок, монет, картин и другой шелупени. Всегда на дурака продавца найдётся такой же дурак покупатель, так что криптовалюты надолго останутся в нашей жизни. Чудаков хватает.
Пройдёт ли хайп на криптовалюты?
Всё может быть.
Помните, хайп на ловлю виртуальных покемонов по всему миру. Ну и где он теперь?
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Yuri_61
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Додано: Суб 10 кві, 2021 13:16
Mirax
Пересічні хомячки ще навіть не підтягувалися в цю гонку озброєнь, мені вартувало значних зусилль, щоб вмовити сестру спробувати пограти тим, що жалко але не смертельно на цей експеримент, з пів місяця тому.
Доречі гелікоптери тільки почали розкидати і тамошні пересічні хомячки більш продвинуті, розторопніші і заможніші. Тож все тільки починається. Переломний момент очікую за соточкою. Жадібність і праски зроблять свою справу.
Інституціоналів кликати не треба. Вони краще за нас знають і роблять свою справу, в них синктенки не за дарма паляниці наминають.
Востаннє редагувалось bevzaalex
в Суб 10 кві, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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bevzaalex
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Додано: Суб 10 кві, 2021 13:16
bevzaalex написав:Faceless
Именно поэтому я предусмотрительно нашкрябаю его на золотом архангеле, прикопаном в землянке и сделаю тату на внутренней стороне щеки. Иглой, пастой, сам, чтоб не брать грех на душу избавляясь от татумастера.
уверен что твой архангел золотой?
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Yuri_61
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Додано: Суб 10 кві, 2021 13:18
Щоб біткоїн виріс в 2 рази треба всі вертольотні гроші влити тільки в крипту. А є ще акції, облігації, трежеріс та інші деревативи. Зате впасти в кілька разів як до вітру сходити.
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Mirax
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Додано: Суб 10 кві, 2021 13:20
Yuri_61 написав:
Я ожидаю два события, которые приятно согреют мне душу:
1) день когда навернётся дед в кремле,
2) день, когда навернутся децентрализованные криптовалюты.
Это будут самые лучшие дни в моей жизни.
Децентрализованые цифровые деньги - это вызов современному мироустройству.
Лично я не верю в децентрализованные цифровую валюту, как не верю и в бумажные деньги.
Время бумажных денег как и биткоинам приходит к концу.
Не удивляйтесь, вы этого просто ещё не осознали.
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phantom_systems
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