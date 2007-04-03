Yuri_61
При озвученной выше ситуации это уже будет не так важно, и постараюсь оставить один самый настоящий, так как тоже не мой.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:21
Yuri_61
При озвученной выше ситуации это уже будет не так важно, и постараюсь оставить один самый настоящий, так как тоже не мой.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:43
На моменті достатньо двух третин. Перепрошую за дотошність.
Звісно всі ці трюлі не підуть, але окрім переліку вище, є більш важливі пересічним категорії витрат, так через кілька рук та ітерацій вони опиняться в руках з калькуляторами, а там дєло тєхніки.
Життя не стоїть на карантині, тож до тих трюлєй, добавляться ще доходи.
З проданих акцій і облігацій, ми можемо тільки гадати куди підуть ті гроші, мені навіть здається, що я здогадуюсь де вони вилізуть (почухуючи собачку Маска)
Трежеря уже не так фінансово смішно.
Ну і матраси потихеньку продовжать пороти.
Масове порєво очікую, коли до пристаркуватих бережливих жирафів дійде сенс сучасного буття.
отакеімхо.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 кві, 2021 14:03
Ракушкам, или бартеру ? Альтернатива?
пс.
Хорошие перспективки каменного и мелового периодов. Назад к истокам.
За наворот деда в кремле, Лайк.
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