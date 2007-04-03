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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2397239823992400
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:21

Yuri_61

При озвученной выше ситуации это уже будет не так важно, и постараюсь оставить один самый настоящий, так как тоже не мой.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:43

  Mirax написав:Щоб біткоїн виріс в 2 рази треба всі вертольотні гроші влити тільки в крипту. А є ще акції, облігації, трежеріс та інші деревативи. Зате впасти в кілька разів як до вітру сходити.

На моменті достатньо двух третин. Перепрошую за дотошність.
Звісно всі ці трюлі не підуть, але окрім переліку вище, є більш важливі пересічним категорії витрат, так через кілька рук та ітерацій вони опиняться в руках з калькуляторами, а там дєло тєхніки.
Життя не стоїть на карантині, тож до тих трюлєй, добавляться ще доходи.
З проданих акцій і облігацій, ми можемо тільки гадати куди підуть ті гроші, мені навіть здається, що я здогадуюсь де вони вилізуть :roll: (почухуючи собачку Маска)

Трежеря уже не так фінансово смішно.

Ну і матраси потихеньку продовжать пороти.
Масове порєво очікую, коли до пристаркуватих бережливих жирафів дійде сенс сучасного буття.
отакеімхо.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 14:20, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:03

  Yuri_61 написав:Я ожидаю два события, которые приятно согреют мне душу:
1) день когда навернётся дед в кремле,

Лично я не верю в децентрализованные цифровую валюту, как не верю и в бумажные деньги.
Время бумажных денег как и биткоинам приходит к концу.
Не удивляйтесь

Ракушкам, или бартеру ? Альтернатива?
пс.
Хорошие перспективки каменного и мелового периодов. Назад к истокам.
За наворот деда в кремле, Лайк.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:30

рипл-скам вытворяет - абыдно рано слил. хорошо не всё, будет в чём посидеть апять пару лет, если шо :oops:
чик
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1

 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:44

чик
Ничего, главное с наваром, а остаток риплов либо будет радовать Вас темже либо будет служить ориентиром возврата при желании вернуться. Там выше я не коментил здравый подход и учтенные ошибки столь ценного опыта, помимо баланса фиата крипты, в частности и Вы и Эйрмакс указывали на ошибочность частого кувыркания, а так соломка и все мы умные опосля, всеже при конском прайсе за каждый чих :arrow: кувырки желательно свести к минимуму, или пользоваться для этих целей криптокошельками, где лояльнее и клиентоориентированее подход.
Извините за очередные многобукв, не удержался.
пс.вчера аж подрывало слить вэйвсы, которых чуточка, но твердо помня наставление преподобного Баффета до победного боролся с соблазном и устоял. Ниачем не жалею, чего и Вам желаю.
Советы полезные, спс.
И сори за еще чутьбукв.
bevzaalex
 
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