Yuri_61
При озвученной выше ситуации это уже будет не так важно, и постараюсь оставить один самый настоящий, так как тоже не мой.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:21
Yuri_61
При озвученной выше ситуации это уже будет не так важно, и постараюсь оставить один самый настоящий, так как тоже не мой.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:43
На моменті достатньо двух третин. Перепрошую за дотошність.
Звісно всі ці трюлі не підуть, але окрім переліку вище, є більш важливі пересічним категорії витрат, так через кілька рук та ітерацій вони опиняться в руках з калькуляторами, а там дєло тєхніки.
Життя не стоїть на карантині, тож до тих трюлєй, добавляться ще доходи.
З проданих акцій і облігацій, ми можемо тільки гадати куди підуть ті гроші, мені навіть здається, що я здогадуюсь де вони вилізуть (почухуючи собачку Маска)
Трежеря уже не так фінансово смішно.
Ну і матраси потихеньку продовжать пороти.
Масове порєво очікую, коли до пристаркуватих бережливих жирафів дійде сенс сучасного буття.
отакеімхо.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 кві, 2021 14:03
Ракушкам, или бартеру ? Альтернатива?
пс.
Хорошие перспективки каменного и мелового периодов. Назад к истокам.
За наворот деда в кремле, Лайк.
Додано: Суб 10 кві, 2021 15:30
рипл-скам вытворяет - абыдно рано слил. хорошо не всё, будет в чём посидеть апять пару лет, если шо
Додано: Суб 10 кві, 2021 16:44
чик
Ничего, главное с наваром, а остаток риплов либо будет радовать Вас темже либо будет служить ориентиром возврата при желании вернуться. Там выше я не коментил здравый подход и учтенные ошибки столь ценного опыта, помимо баланса фиата крипты, в частности и Вы и Эйрмакс указывали на ошибочность частого кувыркания, а так соломка постелить и все мы умные опосля, всеже при конском прайсе за каждый чиХ, вывод кувырки желательно свести к минимуму, или пользоваться для этих целей криптокошельками, где лояльнее и клиентоориентированее подход.
Извините за очередные многобукв, не удержался.
пс.вчера аж подрывало слить вэйвсы, которых чуточка, но твердо помня наставление преподобного Баффета до победного боролся с соблазном и устоял. Ниачем не жалею, чего и Вам желаю.
Советы полезные, спс.
И сори за еще чутьбукв.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 кві, 2021 16:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не верю в риплоскам. Никогда больше в него не полезу.
Додано: Суб 10 кві, 2021 16:51
На этапе скидывания рогов,чтоб не мешали стучать ими о дверные косяки.Следующий этап-будет этап цокота копыт по твердой поверхности с криками-"Рятуйся хто може" Кукл выстругивает большое дилдо,на котором будет вертеть всех любителей биткоина по 56-60 и 65 и этот порно-сериал скоро начнется,ждем анонса по рыночным сигналам,олени все равно их не видят,так что будет интересно-занимательно.Попкорн можно уже покупать.
Сегодня походу день открытых дверей,даже стесняюсь произнести где.С Вами все в порядке??
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:00
osafly
Да, спасибо за заботу, все в порядке. Скоро откорем двери еще шире. Ключевое слово
, а не когда. Но так как мы живем в большом и красивом, но не менее непредсказуемым мире, я описал свой план действий на случай такого радостного события.
Биток продолжаю копить несмотря на цену, но чуть медленней, чем
пс. я очень долго решался на этот криптошаг, но если уж решился то гэйзапрягаймо и алга. К сожалению(конъюнктура личного финансового устройства), год назад мне пришлось вытягивать ниточки из своего сношенного и разползающегося свитерка, чтоб пошить криптоносочек. Ставку сделал на стариков. Как показала практика, они вяжут быстрее деда, правда не все. Спасибо им и земной поклон, за носки, за опыт.
В этом месте цветы у ног.Невзаимозаменяеыйтокен.
Сейчас ставка на молодежь, им только вступать в трудовой продуктивный возраст. Пусть трудятся. Часть заработанного передаю деду(туз) для своих будущих внуков, а часть старшим (вальтам) на комуналки, на сохран и рост, за труд и зрелость, все дела.
Оставшаяся часть остается им(молодежи) для пополнения семейства и развития их маленького дела. Пусть проводятся и размножаются.
Исключительное имхо.
Спасибо, что выслушали. Мне уже лучше. Сколько с меня?
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 10 кві, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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